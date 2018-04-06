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Поклонники «Дом-2» уверены, что Ольга Рапунцель опозорилась на выписке из роддома

Прославленный «бренд» скандально-известной телестройки «Дом-2» Ольгу Рапунцель вновь жестко критикуют телезрителе реалити-шоу.

Вчера, 5 апреля, одну из самых рейтинговых участниц проекта вместе с дочерью выписали из роддома. Несмотря на такое радостное событие в жизни новоиспеченных родителей, поклонники реалити не смогли промолчать и в очередной раз прошлись по «брендам» телешоу.

Поклонники «Дом-2» уверены, что Ольга Рапунцель опозорилась на выписке из роддома

«Оля Рапунцель в возрасте 30+ предпочла получить на выписку из роддома цветные, надувные шарики! Вместо того, чтобы элементарно попросить мужа, маму, сестру..сброситься по пару копеечек и приобрести молодой мамочке приличную, не говоря уже о добротной, одежку для выписки.. Я такую роженицу-бомжу отродясь не видывала на торжественной выписке из роддома. Зачем же так уж позориться? В периметре «Дом-2» разве не нашлось хоть какого-нибудь рекламного и халявного приличного платья, чтобы можно было облачить Олю Рапунцель при выписке, а не фотографировать ее в бомжацком трико?», - пишут зрители в Сети.

Нужно сказать, что Ольга решила снова повторить онлайн-трансляцию такого торжественного для нее события, как выписка из роддома. В этот важный для Рапунцель день ее встречали самых дорогие и близкие люди: любимый супруг, мама, младшая сестра и, конечно же, друзья.

Поклонники «Дом-2» уверены, что Ольга Рапунцель опозорилась на выписке из роддома

Напомним, что первый «прямой эфир» «бренд Дома-2» решила устроить прямо из родильного зала, где и появилась на свет наследница семейства Рапунцель-Дмитренко.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:26
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