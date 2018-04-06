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Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа наслаждается с дочкой Николь отдыхом в Дубае

Бывшая телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» Екатерина Жужа поделилась с подписчиками новым видеороликом, на котором она запечатлена вместе со своей дочерью Николь.

Несмотря на то, что эффектная брюнетка решила покинуть пост ведущей прославленного реалити-шоу еще в прошлом году, за ее личной жизнью по-прежнему активно следят многочисленные зрители. Ежедневно Екатерина публикует в личном микроблоге новые фотографии и видеозаписи, на некоторых из которых знаменитость показывает поклонникам свою любимую 9-летнюю наследницу Николь.

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа наслаждается с дочкой Николь отдыхом в Дубае

На данный момент Екатерина вместе со своим новым-старым молодым человеком и дочкой отдыхают в теплых странах, откуда Жужа и делиться с фанатами свежими снимками и видеороликами.

Несколько дней назад экс-телеведущая «Дома-2» обнародовала у себя на страничке очередное видео, на котором брюнетка заснята в компании малышки Николь.

«В космосе», - подписала ролик Екатерина, вероятней всего понимая, что такое трогательное видео не требует многословных изложений.


Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа наслаждается с дочкой Николь отдыхом в Дубае

Нужно сказать, что большому количеству подписчиков Жужи пришлась по душе запись девушки, ведь они просто-таки засыпали Николь и ее маму приятными словами.

«Милейшее видео! Прям любовь-любовь», «Можно смотреть бесконечно», «Катя ты суперская мама», «И не скажешь что она ее доча!!! Как сестры!!! Молодцы!! любви счастья здоровья», «Катя оставайся всегда такой доброй и нежной», «Так трогательно, так красиво, Катя вы с Ники лучшие», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:54
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