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Казахская шаманка заявила, что у Ксении Собчак будет трое детей

Ксения Собчак вновь находится в центре внимания общественности.

Прославленная тележурналистка после участия в выборах президента России 2018 отыскала способ, который помог знаменитости в очередной раз привлечь к своей личности внимание публики. Сеть заполонили сплетни о том, что бывшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» беременна и совсем скоро подарит своего любимому мужу Максиму Виторгану второго малыша.

Казахская шаманка заявила, что у Ксении Собчак будет трое детей

Известная казахская шаманка и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова решила заглянуть в будущее Собчак, чтобы выяснить, что же в действительности происходит в личной жизни Ксении.

Экстрасенс сообщила, что специальные камни показали ей невероятную политическую карьеру знаменитости примерно через 15 лет, а также добавила, что видит 90% успеха, если Собчак еще раз попробует удачу и выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Конечно же, что Кажетта не могла не заглянуть в будущее семейства Собчак-Виторган.

Казахская шаманка заявила, что у Ксении Собчак будет трое детей

«Между ними есть искра, есть отношения. А все, что происходит в целом, то, что мы видим, мне кажется ненужным. Ксения сильный человек и сумеет выстоять, несмотря ни на какие инфоповоды, которые выбрасывает против или за пресса. По поводу деторождения – камни показывают троих детей в программе. Следующим, возможно, родится мальчик. Четко беременность сейчас не просматривается. Как вы сами понимаете, все может измениться», - рассказала Ахметжанова.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:33
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