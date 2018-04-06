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Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова полностью разделась для новой фотосессии

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова поделилась с подписчиками фотографиями, на которых она запечатлена полностью обнаженной.

Несмотря на то, что экс-звезда ушла за ворота довольно давно, девушка по-прежнему входит в состав тех домовцев, которых до сих пор называют «самыми рейтинговым участниками телестройки». Каждый день Евгения радует своих многочисленных поклонников большим количеством новых фотографий и видеороликов, которые раз за разом вызывают восторг у ее преданных фанатов.

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова полностью разделась для новой фотосессии

Несколько дней назад Феофилактова опубликовала в личном микроблоге довольно неожиданный снимок, на котором обворожительная блондинка изображена полностью раздетой.

«Девочки, вот же результат фотосессии в лепестках роз, я вам уже показывала некоторые работы из этой серии..», - подписала фото Евгения.

Нужно сказать, что большое количество пользователей Сети по достоинству оценили новую фотосессию экс-участницы телепроекта «Дом-2», несмотря даже на то, что на фотографиях девушка изображена обнаженной.

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова полностью разделась для новой фотосессии

«Русская Барби!», «Женя,ты красавица и умничка», «Нежно и красиво получилось», «Боже как красиво!», «Давай совместную фотосессию с возлюбленным», «Как кукла! Очень красивая!!», «Красотуля,Женечка ты великолепна», - пишут комментаторы.

Отметим, что Евгения до сих пор так и не решилась показать поклонникам своего нового молодого человека, с которым они на протяжении уже нескольких месяцев вместе делят общий быт.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:41
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