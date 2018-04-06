Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана заявила, что футболист финансово обеспечивает свою 8-летнюю дочь

«Я не страдаю подобными амбициями, работа должна позволять мне достойно воспитывать дочь, окружать ее необходимой заботой и вниманием, не прибегая к помощи нянь. Ангелина - первостепенный и основополагающий "проект" в моей жизни, каждодневно все силы и эмоции я с огромным удовольствием вкладываю в ее разностороннее развитие», - заявила гимнастка.

Стоит напомнить, что футболист, разводясь со своей первой женой, повел себя очень некрасиво, ведь обворожительной блондинке удалось только через суд взыскать с Дмитрия денег за совместно нажитые владения.Как бы то ни было, но позже, когда страсти между Дмитрием и Оксаной утихли, спортсмен даже начал больше посвящать своего свободного времени дочери Ангелине. Отметим, что второй развод Тарасова с телеведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой снова посодействовал его первой семье, ведь футболист в очередной раз вспомнил о своей наследнице.Вот только сейчас неизвестно, видится ли Дмитрий с 8-летней Ангелиной или нет. Первая супруга Тарасова избегает вопросов на эту тему, однако девушка все-таки решила дать понять пользователям Сети, что спортсмен финансово содержит свою дочку.Нужно сказать, что фолловеры Сети сделали после признания экс-жены Тарасова свои выводы. Многие уверены, что денег футболиста хватает Оксане не только на то, чтобы обеспечить всем необходимым их общую дочь, но и полностью удовлетворить потребности самой мамы Ангелины.