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Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана заявила, что футболист финансово обеспечивает свою 8-летнюю дочь

Экс-супруга Дмитрия Тарасова Оксана в очередной раз ответила на вопрос о ее финансовых взаимоотношениях со спортсменом.

Стоит напомнить, что футболист, разводясь со своей первой женой, повел себя очень некрасиво, ведь обворожительной блондинке удалось только через суд взыскать с Дмитрия денег за совместно нажитые владения.

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана заявила, что футболист финансово обеспечивает свою 8-летнюю дочь

Как бы то ни было, но позже, когда страсти между Дмитрием и Оксаной утихли, спортсмен даже начал больше посвящать своего свободного времени дочери Ангелине. Отметим, что второй развод Тарасова с телеведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой снова посодействовал его первой семье, ведь футболист в очередной раз вспомнил о своей наследнице.

Вот только сейчас неизвестно, видится ли Дмитрий с 8-летней Ангелиной или нет. Первая супруга Тарасова избегает вопросов на эту тему, однако девушка все-таки решила дать понять пользователям Сети, что спортсмен финансово содержит свою дочку.

Первая жена Дмитрия Тарасова Оксана заявила, что футболист финансово обеспечивает свою 8-летнюю дочь

«Я не страдаю подобными амбициями, работа должна позволять мне достойно воспитывать дочь, окружать ее необходимой заботой и вниманием, не прибегая к помощи нянь. Ангелина - первостепенный и основополагающий "проект" в моей жизни, каждодневно все силы и эмоции я с огромным удовольствием вкладываю в ее разностороннее развитие», - заявила гимнастка.

Нужно сказать, что фолловеры Сети сделали после признания экс-жены Тарасова свои выводы. Многие уверены, что денег футболиста хватает Оксане не только на то, чтобы обеспечить всем необходимым их общую дочь, но и полностью удовлетворить потребности самой мамы Ангелины.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:18
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