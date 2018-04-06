Ольга Бузова анонсировала премьеру нового видеоклипа на песню «Улетаю»

«Скоро...долгожданное видео на самую особенную песню из моего альбома#подзвукипоцелуев#берименя», - подписала ролик исполнительница.

«Супер!!! Умничка!!!!», «Наконец, я так давно ждала», «Это будет нереально круто», «Чувствую еще один шедевр», «Оля ты так работаешь много. Молодец. Пусть молодежь берет пример, что работая , можно добиться много. Так держать . А другие пусть завидуют молча!», - пишут комментаторы.

Многочисленные поклонники певицы, в конце концов, дождались выхода видеоработы на музыкальную композицию «Улетаю», которую снял известнейший клипмейкер Марина Голубева в американской пустыне.Нужно обратить внимание на то, что даже по небольшому ролику хорошо видно, что клип получился невероятно завораживающим и шокирующим, особенно если учесть то, что эта песня для Бузовой является особенной.Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге тизер, который прямо-таки сразу очаровал фанатов знаменитости.Стоит отметить, что композиция «Улетаю» вошла в первый сольный альбом Бузовой, а видеоклип на нее был отснят в Америке еще в прошлом году. Преданные поклонники Ольги с восхищением встретили новую видеоработу знаменитости, оставив под тизером большое количество приятных слов.На данный момент Ольга активно работает над записью второго своего музыкального альбома, а также над созданием нового шоу.