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Ольга Бузова анонсировала премьеру нового видеоклипа на песню «Улетаю»

Прославленная звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова анонсировала один из самых чарующих видеоклипов из всех уже созданных на песни исполнительницы.

Многочисленные поклонники певицы, в конце концов, дождались выхода видеоработы на музыкальную композицию «Улетаю», которую снял известнейший клипмейкер Марина Голубева в американской пустыне.

Ольга Бузова анонсировала премьеру нового видеоклипа на песню «Улетаю»

Нужно обратить внимание на то, что даже по небольшому ролику хорошо видно, что клип получился невероятно завораживающим и шокирующим, особенно если учесть то, что эта песня для Бузовой является особенной.

Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге тизер, который прямо-таки сразу очаровал фанатов знаменитости.

«Скоро...долгожданное видео на самую особенную песню из моего альбома#подзвукипоцелуев#берименя», - подписала ролик исполнительница.


Ольга Бузова анонсировала премьеру нового видеоклипа на песню «Улетаю»

Стоит отметить, что композиция «Улетаю» вошла в первый сольный альбом Бузовой, а видеоклип на нее был отснят в Америке еще в прошлом году. Преданные поклонники Ольги с восхищением встретили новую видеоработу знаменитости, оставив под тизером большое количество приятных слов.

«Супер!!! Умничка!!!!», «Наконец, я так давно ждала», «Это будет нереально круто», «Чувствую еще один шедевр», «Оля ты так работаешь много. Молодец. Пусть молодежь берет пример, что работая , можно добиться много. Так держать . А другие пусть завидуют молча!», - пишут комментаторы.

На данный момент Ольга активно работает над записью второго своего музыкального альбома, а также над созданием нового шоу.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:42
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