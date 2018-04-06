Ксения Бородина насмешила хейтеров абсурдным заявлением о своем бренде одежды
Популярная телеведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина снова попала в центр громкого скандала.
Ни для кого из поклонников знаменитости не является секретом то, что деятельность Ксении, как дизайнера и бизнесвумен неоднократно критиковали недоброжелатели.
Нужно вспомнить, что ранее один из первых фешенебельных домов Бородиной ликвидировали после того, как изделия прекратили доставлять клиентам, да и само свойство и качество вещей оказалось никуда не годным.
После этой неприятной ситуации Ксения при содействии своего мужа Курбана Омарово сообщила, что причиной такого положения событий являются малопорядочные компаньоны, от которых Бородина якобы избавилась и отныне будет делать все сама. Прошло немного времени и телеведущая начала активно продвигать свой новый ассортимент товаров.
Только вот на китайских порталах в точности такие же вещи продаются уже давно и куда более по допустимой стоимости. И вот несколько дней назад, Бородина, вероятней всего для того, чтобы избежать ненужных разговоров о том, что это именно она ворует чужие модели, заявила, что это китайцы прикарманивают себе ее же проекты. Ксения опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой продемонстрировала один из своих костюмов.
Ни для кого из поклонников знаменитости не является секретом то, что деятельность Ксении, как дизайнера и бизнесвумен неоднократно критиковали недоброжелатели.
Нужно вспомнить, что ранее один из первых фешенебельных домов Бородиной ликвидировали после того, как изделия прекратили доставлять клиентам, да и само свойство и качество вещей оказалось никуда не годным.
После этой неприятной ситуации Ксения при содействии своего мужа Курбана Омарово сообщила, что причиной такого положения событий являются малопорядочные компаньоны, от которых Бородина якобы избавилась и отныне будет делать все сама. Прошло немного времени и телеведущая начала активно продвигать свой новый ассортимент товаров.
Только вот на китайских порталах в точности такие же вещи продаются уже давно и куда более по допустимой стоимости. И вот несколько дней назад, Бородина, вероятней всего для того, чтобы избежать ненужных разговоров о том, что это именно она ворует чужие модели, заявила, что это китайцы прикарманивают себе ее же проекты. Ксения опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой продемонстрировала один из своих костюмов.
«..спасибо за такой ажиотаж, скупили все костюмы от шоурума Бородина, сколько бы не пытались делать китайских подделок, оригинал рулит..», - написала под фото телеведущая.