Ксения Бородина насмешила хейтеров абсурдным заявлением о своем бренде одежды

«..спасибо за такой ажиотаж, скупили все костюмы от шоурума Бородина, сколько бы не пытались делать китайских подделок, оригинал рулит..», - написала под фото телеведущая.

Ни для кого из поклонников знаменитости не является секретом то, что деятельность Ксении, как дизайнера и бизнесвумен неоднократно критиковали недоброжелатели.Нужно вспомнить, что ранее один из первых фешенебельных домов Бородиной ликвидировали после того, как изделия прекратили доставлять клиентам, да и само свойство и качество вещей оказалось никуда не годным.После этой неприятной ситуации Ксения при содействии своего мужа Курбана Омарово сообщила, что причиной такого положения событий являются малопорядочные компаньоны, от которых Бородина якобы избавилась и отныне будет делать все сама. Прошло немного времени и телеведущая начала активно продвигать свой новый ассортимент товаров.Только вот на китайских порталах в точности такие же вещи продаются уже давно и куда более по допустимой стоимости. И вот несколько дней назад, Бородина, вероятней всего для того, чтобы избежать ненужных разговоров о том, что это именно она ворует чужие модели, заявила, что это китайцы прикарманивают себе ее же проекты. Ксения опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой продемонстрировала один из своих костюмов.