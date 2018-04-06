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Давая оценку вокальным способностям Ольги Бузовой, Дима Билан упомянул «дьявола в музыке»

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова спела дуэтом с Димой Биланом.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что прославленной звезде эпатажного реалити-шоу «Дом-2» все-таки удалось задурить голову одному из не менее востребованных российских музыкантов. Как выяснилось, Ольга и Дмитрий вместе исполнили композицию «Держи».

Давая оценку вокальным способностям Ольги Бузовой, Дима Билан упомянул «дьявола в музыке»

Конечно же, что о полноценном исполнении в этой ситуации речи не идет, ведь Бузова и Билан спели только привет песни. Как бы то ни было, но реакция на происходящее у Дмитрия была весьма занятной.

Несозвучность была слышна всем, кто имеет хоть малость музыкального слуха. Безусловно, что Билан сразу же на этом сделал акцент и заявил, что их с Бузовой исполнение называется тритоном. На что Ольга нерешительно полюбопытствовала – нехорошо ли это. Однако Дмитрий успокоил знаменитость и уверил начинающую певицу, что это здорово.

Давая оценку вокальным способностям Ольги Бузовой, Дима Билан упомянул «дьявола в музыке»

В действительности, тритон является как раз той самой несозвучностью, когда голоса исполнителей звучат неслаженно, при этом подобное пение ломает единство не только голосов, но и музыкальных инструментов. В далеком прошлом такое исполнение называли «дьяволом в музыке» и строго запрещали пользоваться им в различных музыкальных творениях.

Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети заявили, что Ольге Бузовой сам черт является братом, если даже такой почетный музыкант, как Дмитрий Билан, не смог назвать происходившее своими именами.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:46
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