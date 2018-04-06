Давая оценку вокальным способностям Ольги Бузовой, Дима Билан упомянул «дьявола в музыке»

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что прославленной звезде эпатажного реалити-шоу «Дом-2» все-таки удалось задурить голову одному из не менее востребованных российских музыкантов. Как выяснилось, Ольга и Дмитрий вместе исполнили композицию «Держи».Конечно же, что о полноценном исполнении в этой ситуации речи не идет, ведь Бузова и Билан спели только привет песни. Как бы то ни было, но реакция на происходящее у Дмитрия была весьма занятной.Несозвучность была слышна всем, кто имеет хоть малость музыкального слуха. Безусловно, что Билан сразу же на этом сделал акцент и заявил, что их с Бузовой исполнение называется тритоном. На что Ольга нерешительно полюбопытствовала – нехорошо ли это. Однако Дмитрий успокоил знаменитость и уверил начинающую певицу, что это здорово.В действительности, тритон является как раз той самой несозвучностью, когда голоса исполнителей звучат неслаженно, при этом подобное пение ломает единство не только голосов, но и музыкальных инструментов. В далеком прошлом такое исполнение называли «дьяволом в музыке» и строго запрещали пользоваться им в различных музыкальных творениях.Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети заявили, что Ольге Бузовой сам черт является братом, если даже такой почетный музыкант, как Дмитрий Билан, не смог назвать происходившее своими именами.