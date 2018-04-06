Лена Миро: «Ольга Бузова опасна для общества, ее пора госпитализировать»

«Психически больных людей по весне накрывает. Ольга Бузова, которая находится долго время в состоянии нестабильности, заявила на днях: «Я хочу вам всем напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой». Какие-то проходимцы решили монетизировать Ольгу, облапошив нескольких куриц. Расчет идеален: у фанаток Бузовой мозга нет, как нет его и у самой Ольги. По-моему, Олю пора госпитализировать, потому что она становится опасна для общества», - заявила Миро.

«Про Бузову уже не смешно! Страшно становится... так и до политики дойдет (дойдут). Капец», «Это даже не звездная болезнь», «Согласна. По-моему,у неё и продюсеров уже клиника. Я спокойно как-то относилась ко всему, что она творит...но эта презентация ее последняя», - пишут комментаторы.



Ни для кого не является секретом, что скандальная блогерша за словом в карман никогда не полезет. Раз за разом Елена критикует те или иные действия многочисленных знаменитостей. В этот раз от Миро досталось Бузовой.Несколько часов назад Елена в личном микроблоге решила высказаться о новом IT-проекте Ольги.Нужно сказать, что многочисленные читатели вызывающего блогера поддержали высказывания Елены, а некоторые даже заявили, что им уже становиться страшно от того, что творит Ольга Бузова.