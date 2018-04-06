Бывшая супруга Дмитрия Тарасова Оксана заступилась за футболиста перед хейтерами

«..да, Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери!», - заявила вторая экс-супруга спортсмена.

Официальное признание футболиста и его третьей жены Анастасии Костенко о беременности модели, не перестают активно обсуждать в социальной сети. Ведь интересное положение обворожительной брюнетки стало настоящей провокацией для недоброжелателей семейства Тарасовых.Многочисленные хейтеры буквально засыпали популярного спортсмена обвинениями в том, что он позабыл о своей 8-летней дочери Ангелине от первого брака. Как бы то ни было, но Оксана Тарасова встала на защиту своего бывшего мужа.Большое количество пользователей принялись обращать внимание Дмитрия на то, что он, находясь в браке с Ольгой Бузовой, хоть изредка, но все-таки выкладывал в личном микроблоге фотографии с Ангелиной. Однако сейчас футболист как будто бы вычеркнул дочку из своей жизни.Мама девочки не смогла спокойно наблюдать за нападками злопыхателей и решила заступиться за Тарасова.Как оказалось, подобный ответ не очень устроил фолловеров Сети, ведь Оксана так и не рассказала, общается ли Тарасов с 8-летней Ангелиной или ограничивается только уплатой алиментов.