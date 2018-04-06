Илья Яббаров рассказал о конфликте с Александром Гобозовым из-за заселения в VIP-дом мам некоторых участников

«У меня язык не отсохнет поздороваться, но естественно, я сделал выводы о человеке. Я не ожидал, что взрослый человек будет нести такую ерунду, ходить к коллективу и т. д. Здоровый мужик, а ведет себя, как минимум неправильно. Он мог подойти ко мне и сказать, что думает по этому поводу, а бегать к коллективу и что-то там рассказывать, это неправильно. Но я его в этом не упрекаю, это его жизнь, пускай ей и живет, а я живу своей. Если меня обсуждают, то наверно я вызываю такую бурю эмоций, что мне уделяют столько внимания…», - рассказывает Илья.

Несколько часов назад один из самых рейтинговых домовцев телестройки решил пролить свет на конфликт из-за заселения мам некоторых участников в Вип-дом.По словам Ильи, лично он никакого скандала не планировал устраивать, однако это не касается Александра, который очень агрессивно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Яббаров подчеркнул, что Гобозова никто не планировал выселять из дома, поэтому мужчина не понимает, откуда у старичка возникла такая враждебность.На данный момент многие коллеги по проекту интересуются у Ильи, как он планирует дальше общаться с Александром, однако Яббаров отмечает, что в его отношении к Гобозову абсолютно ничего не поменялось.В завершении Яббаров подчеркнул, что ему очень приятно, когда о нем говорят, ведь, по мнению участника, если люди обсуждают его жизнь, значит он является интересной личностью.