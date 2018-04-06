Экстрасенс считает, что Ксения Собчак может прийти к власти через 15 лет

«Ничего страшного, что она не прошла. Она сможет сделать себе внушительную карьеру в сфере политики. Через 15 лет у власти будут две женщины, вполне возможно, женщина будет президентом. В семье не все так гладко», - заявила казахская шаманка и целительница Кажетта Ахметжанова.

«Не все так хорошо, как раньше. Ксения полностью окунулась в работу и мало проводит времени с семьей. Как я вижу, супруг ее боготворит и сильно любит, тем не менее появилась трещина в отношениях», - рассказывает Ахметжанова.

Ни для кого не является секретом, что ни так давно бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» потерпела поражение на выборах президента России 2018. Несмотря на фиаско Ксении, Кажетта убежденна в том, что в будущем знаменитость ожидает потрясающая карьера.Также экстрасенс подчеркнула, что Собчак очень много уделяет времени своей политической карьере, что, в конечном счете, может отрицательно отразиться на ее семье. По словам Кажетты, именно супруг Ксении спасает брак от развода, ведь Максим Виторган очень любит свою жену и поэтому довольно часто идет на компромиссы.Кажетта посоветовала Собчак больше проводить времени со своей семьей, если она не хочет потерять своего любимого супруга. Вдобавок казахская шаманка сообщила, что видит в будущем у тележурналистки трое наследников.