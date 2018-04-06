Юрий Лоза сравнил Ольгу Бузову с осьминогом

«Добро пожаловать в мой мир, в котором я не только открываю мир других мужчин, но и возможности в системе блокчейн», - заявила на первых минутах конференции Ольга.

«Бузова – это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она нахрен популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например», - высказался Лоза.

Несколько дней назад звезда скандального реалити-шоу провела свою первую пресс-конференцию, на которой официально заявила, что 18 апреля она запускает новую криптовалюту, названую в ее честь, а также IT-площадку BUZAR.По словам Бузовой, она не намерена останавливаться на уже достигнутом. В дальнейшем певица планирует покорить не только ресторанный бизнес, но и салоны красоты.СМИ удалось пообщаться с Юрием Лозой, который ранее прокомментировал начинания Ольги. Композитор заявил, что сомневается в долговечности стартапа Бузовой, а также в очередной раз указал на вокальные способности знаменитости.Музыкант считает замысел о запуске криптовалюты Buzcoin «бредовой» идеей. По словам Юрия Лозы, Ольга таким способом хочет в очередной раз просто привлечь к своей персоне внимание. Артист уверен в том, что за Бузовой стоит несколько особ, которые умеют мастерски и профессионально раскручивать звезд.