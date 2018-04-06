«Опять будешь выступать в одних трусах?»: Ольга Бузова порадует концертом Самару

«Еще вчера вела потрясающий праздник в замке в Вене, а уже сегодня состоится большой сольный концерт #подзвукипоцелуев в Самаре!!! Самара, вылетаем к вам! Жду всех сегодня в ОДО #турбузова2018#бузова#ялюблюсвоюработу», - написала под фото знаменитость.

«Опять будешь выступать в одних трусах?», «Все, достала. Отписываюсь. Это же нужно довести людей, что при виде тебя тошник», «В Кемерово ни приезжай, помидорами закидаем», «Ходячая живая мумия», «Сочувствую Самаре», - пишут недоброжелатели.

Несмотря на то, что имя знаменитости очень часто находится в центре самых громких скандалов на протяжении уже года, Ольга не допускает возможности сдаться и активно продолжает покорять поставленные перед собой цели.Несколько часов назад Бузова обнародовала в личном микроблоге новую фотографию, под которой сообщила своим подписчикам, что сегодня у нее состоится еще один большой сольный концерт, которого она очень ждала.Некоторые поклонники Ольги весьма положительно отреагировали на новый снимок звезды, однако хейтеры в очередной раз не упустили возможности посмеяться и даже оскорбить ранимую исполнительницу.Как бы то ни было, но всего за 3 часа новая фотография Бузовой набрала больше 150 тысяч лайков, а многочисленные фанаты певицы по достоинству оценили величие Ольги в подобном наряде.