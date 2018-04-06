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Новый участник «Дома-2» Никита Турчин рассказал, как небезопасно с ним ссориться

Бывший участник одного из самых мистических шоу России «Битва экстрасенсов» Никита Турчин продолжает покорять скандальную телестройку «Дом-2».

Прямо на лобном месте молодой человек заявил, что намерен сделать все для того, чтобы реалити-шоу стало лучше. Никита убежден, что на проекте скопилось большое количество отрицательной энергетики, от которой нужно срочно избавляться. По словам Турчина, именно это мешает домовцам создавать крепкие и долговечные пары.

Новый участник «Дома-2» Никита Турчин рассказал, как небезопасно с ним ссориться

17-летний Никита появился в Периметре несколько дней назад, однако за такой короткий период времени юному участнику уже удалось кого-то напугать, а кому-то понравиться. Турчин сообщает, что обладает способностями, которыми может в любой момент воспользоваться в отношении своих коллег по реалити.

Вдобавок молодой человек заявил, что обязательно воспользуется в нужный момент магией. К примеру, если экстрасенсу захочется наказать обидчика или приворожить кого-то, либо же и вовсе обойти всех конкурентов в конкурсе «Свадьба на миллион».

Новый участник «Дома-2» Никита Турчин рассказал, как небезопасно с ним ссориться

«Участники понимают, что со мной можно дружить. А кто со мной не дружит, тот болеет, будем говорить так. Поэтому они пытаются со мной наладить отношения, да и я мальчик коммуникабельный», - рассказывает Никита.

По словам Турчина, некоторые участники телестройки уже начали обращаться к нему за помощью. 17-летний маг не только раскладывает карты Таро, но и проводит ритуалы, которые, как уже стало известно, сделали свое дело.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:59
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