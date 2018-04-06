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Фанаты Ольги Бузовой заподозрили певицу в употреблении наркотических средств

Многочисленные поклонники Ольги Бузовой уверены, что звезда скандального реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая певица справляется с жестким рабочим графиком при помощи наркотических средств, которые знаменитости приносит ее же директор.

Несколько часов назад в личном микроблоге Ольги появилась новая фотография, под которой исполнительница рассказала подписчиками о своем загруженном расписании на день.

Фанаты Ольги Бузовой заподозрили певицу в употреблении наркотических средств

«Еще вчера вела потрясающий праздник в замке в Вене, а уже сегодня состоится большой сольный концерт #подзвукипоцелуев в Самаре!!! Самара, вылетаем к вам! Жду всех сегодня в ОДО..», - написала под снимком Бузова.

Стоит заметить, что некоторых пользователей Сети не перестает удивлять то, как телеведущей удается справляться с такой востребованностью и при этом всегда оставаться полной энергии и сил. Ведь каждому нормальному человеку нужно когда-то отдыхать и высыпаться. Хейтеры решили объяснить, в чем на самом деле скрывается секрет такой активности Ольги.

«В таком кипише жить…..ясно ведь, что надо потреблять за вещества, их директора им сами их приносят, чтобы двигались быстрее», - пишут злопыхатели.


Фанаты Ольги Бузовой заподозрили певицу в употреблении наркотических средств

Как бы то ни было, но нашлись и те, кто причину такой высокой трудоспособности Бузовой отыскали в пении под фонограмму. По словам фолловеров, вытянуть своим голосом такое количество концертов никто из артистов не может, так как это очень вредит здоровью.

Нужно сказать, что все-таки большинство комментаторов не стали размышлять о возможной зависимости Ольги, а только порадовались за знаменитость и в очередной раз восхитились ее красотой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:46
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