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Возлюбленный Кати Жужи оплачивает ей виллу за 500 тысяч в неделю

Бывшая телеведущая эпатажного реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа намекнула подписчикам, что ее избранник платит за аренду виллы полмиллиона рублей в неделю.

Дружеские отношения между Ксенией Бородиной и Екатериной испортились уже давно, однако знаменитости не упускают возможности подколоть друг друга. Притом, что одна явно проигрывает другой, ведь Ксению не единожды уже подлавливали на прямых оскорблениях и зависти Кате. Только вот у Жужи с фантазией очевидно куда получше, как и с шансами для порядочного ответа. Да и куда ударить, чтобы сделать противнику больнее, брюнетка тоже хорошо знает.

Возлюбленный Кати Жужи оплачивает ей виллу за 500 тысяч в неделю

Ни для кого не является секретом, что для Бородиной самым болезненным ее местом является семья, в частности супруг из-за которого телеведущая постоянно спорит с фолловерами, доказывая им, что Курбан работает и приносит домой тьму денег.

На данный момент Екатерина со своим молодым человеком отдыхают в Бахрейне вместе с дочкой Жужи. Девушка намекнула, что ее избранник в состоянии платить за аренду шикарной виллы, в которой они сейчас проживают, 500 тысяч рублей в неделю. Понятно же, что Ксении в этой ситуации крыть нечем. Ведь даже если Бородина и решится на роскошную виллы, платить за нее ей придется самой, так как в состоятельность Омарова верит разве что 2-летняя Теона.

Возлюбленный Кати Жужи оплачивает ей виллу за 500 тысяч в неделю

Несмотря на то, что Екатерина скрывает от фанатов своего молодого человека, Артем Маркелов вовсю демонстрирует в личном микроблоге фотографии с Жужей и ее дочкой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:52
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