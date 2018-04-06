Возлюбленный Кати Жужи оплачивает ей виллу за 500 тысяч в неделю

Дружеские отношения между Ксенией Бородиной и Екатериной испортились уже давно, однако знаменитости не упускают возможности подколоть друг друга. Притом, что одна явно проигрывает другой, ведь Ксению не единожды уже подлавливали на прямых оскорблениях и зависти Кате. Только вот у Жужи с фантазией очевидно куда получше, как и с шансами для порядочного ответа. Да и куда ударить, чтобы сделать противнику больнее, брюнетка тоже хорошо знает.Ни для кого не является секретом, что для Бородиной самым болезненным ее местом является семья, в частности супруг из-за которого телеведущая постоянно спорит с фолловерами, доказывая им, что Курбан работает и приносит домой тьму денег.На данный момент Екатерина со своим молодым человеком отдыхают в Бахрейне вместе с дочкой Жужи. Девушка намекнула, что ее избранник в состоянии платить за аренду шикарной виллы, в которой они сейчас проживают, 500 тысяч рублей в неделю. Понятно же, что Ксении в этой ситуации крыть нечем. Ведь даже если Бородина и решится на роскошную виллы, платить за нее ей придется самой, так как в состоятельность Омарова верит разве что 2-летняя Теона.Несмотря на то, что Екатерина скрывает от фанатов своего молодого человека, Артем Маркелов вовсю демонстрирует в личном микроблоге фотографии с Жужей и ее дочкой.