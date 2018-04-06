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Руководство ТНТ намерено отобрать для Ольги Бузовой лучших мужчин

Руководство известнейшего телеканала «ТНТ» рассекретило некоторые детали о новом шоу, главной героиней которого станет прославленная Ольга Бузова.

Новый телепроект получил название «Замуж за Бузову». В шоу 15 мужчин будут сражаться за сердце одной из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. По словам администрации и самой Ольги, отбор претендентов будет проходить довольно жестко. Во время кастингов руководство намерено сразу же избавляться от мужчин, которые хотят поучаствовать в реалити только ради авантюры или хайпа.

Руководство ТНТ намерено отобрать для Ольги Бузовой лучших мужчин

Как и чем именно будут проверяться все претенденты, пока никому не известно. Как бы то ни было, но организаторы не единожды подчеркнули, что в их арсенале существует особенный вид исследования, который прямо-таки сразу покажет, чего на самом деле хочет от проекта тот или иной мужчина.

Руководство нового телешоу заявляют, что подобных реалити на российском телевидении пока не было. Как удалось выяснить, каждую новую серию будут снимать в новом городе и в новой локации. Ориентировочно, в Италии.

Руководство ТНТ намерено отобрать для Ольги Бузовой лучших мужчин

Для самой звезды телестройки «Дом-2» Ольги Бузовой все, что будет происходить в рамках проекта, будет являться сюрпризом. На данный момент запланировано 8 выпусков.

«Я действительно готова к новым отношениям..из-за нехватки времени на походы в кино и свидания я решилась на этот шаг! Мы совместно с телеканалом ТНТ запускаем шоу, аналогов которому не было в России еще никогда! Я верю, что с помощью него я смогу найти свою любовь и обрести счастье», - говорит о своем участии в проекте Ольга.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:23
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