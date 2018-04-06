Анастасия Лисова дала Ольге Рапунцель несколько советов касательно материнства

«Кормить грудью - это очень здорово и прекрасно. Так ты даешь своему ребенку все необходимое для роста!», - обозначила Лисова.

«Мой малыш на смеси был почти с рождения. И растет ничуть не хуже грудничков!», «Материнское молоко никакие смеси, никогда не заменят!!!», «А тебя вообще кто просил советы тут раздавать?», - пишут комментаторы.

Стоит напомнить, что экс-звезда телепроекта познала радость материнства в первых числах текущего года. Обворожительная брюнетка подарила своему любимому мужу Михаилу прекрасную дочечку. Сейчас же Анастасия довольно часто рассказывает своим подписчикам, что беременность и роды в корне изменили не только ее внутреннее состояние, но и личную жизнь в корне.И вот на днях Лисова решила разделить свой опыт материнства и заботу о новорожденном малыше, несмотря на то, что с момента ее родов прошло всего 2 месяца.Экс-участница дала три совет Ольге Рапунцель, которая 1 апреля впервые стала мамой. Анастасия подчеркнула, что теперь ее коллеге необходимо постоянно сохранять сдержанность, спокойствие и выдержку, а также радоваться периоду, который наступил, и обязательно кормить малышку грудью.Нужно сказать, что многочисленные поклонники молодой мамочки принялись активно поддерживать ее, а некоторые даже успели заодно и поспорить о том, что же на самом деле полезней для новорожденных – искусственная смесь или же материнское молоко.