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Организаторы «Дома-2» сообщили, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко назвали дочку Анастасией

Руководство скандально-известной телестройки «Дом-2» озвучило имя новорожденной дочери одной из самых популярных пар проекта – Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.

Ни для кого не является секретом, что «бренды» реалити-шоу несколько дней назад стали счастливыми родителями. Семейство настолько привыкли к вниманию общественности, что даже решили не скрывать все то, что происходило в родильном зале.

Организаторы «Дома-2» сообщили, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко назвали дочку Анастасией

1 апреля, в день появления дочери Рапунцель и Дмитренко, буквально всю Сеть заполонили видеоролики из палаты, на которых Ольга запечатлена в окружении медиков, которые перерезали малышке пуповину.

В отличие от процесса появления девочки на свет, имя малышки Дмитрий и Оля заявили, что не сообщат в ближайшие 2-3 месяца, так как очень боятся дурных влияний на дочку. Только вернувшись в Периметр счастливые родители пообещали, что озвучат выбранное имя для своего первенца.

Как бы то ни было, но организаторы «Дома-2» несмотря на пожелания молодого семейства, все-таки решили не только поздравить Рапунцель и Дмитренко с таким счастливым событием, но и озвучили имя дочери «брендов» реалити. Оказалось, что Ольга и Дмитрий решили не заморачиваться и назвали малышку – Анастасией.

Организаторы «Дома-2» сообщили, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко назвали дочку Анастасией

Однако родственница Рапунцель Алена Савкина заявила, что уверена в том, что ее сестра не может назвать свою дочь таким незамысловатым именем. Девушка не стала скрывать, что ей тоже до сих пор не известно имя своей племянницы, но она ничуть не подвергает сомнению то, что Ольга и Дмитрий выбрали для своей наследницы имя куда оригинальней Анастасии. С рассказов Алены, «бренды» «Дома-2» сейчас находятся в шоковом состоянии от того, что руководство телепроекта нагло лжет телезрителям.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:55
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