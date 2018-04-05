Новый цвет волос Екатерины Зиновьевой разочаровал телезрителей

«Зайки скучали???..», - написала под снимком девушка.

«Такая симпатичная была, а теперь не гемофрадита похожа...», «Екатерина, верните темный цвет, намного эффектнее с ним выглядите!», «Это просто кошмар! Что за руки сруки Это сотворили?!», «Старит очень…», «Катя перекрась волосы обратно -тебе светлый вообще не идет!!! Теперь даже не симпатичная!», - пишут хейтеры.



Одна из самых ярких участниц телестройки решила кардинально изменить свой имидж и перекрасилась в светлый цвет, который, по мнению большинства зрителей, ее очень старит.Несмотря на то, что Екатерина от природы является блондинкой, многочисленные пользователи Сети заявили, что светлые волосы девушке совершенно не идут. Многие даже высказали сожаление относительно того, что у Зиновьевой больше нет темных локонов.По рассказам Кати, впервые она покрасила волосы, когда еще была подростком. Девушка настолько уже привыкла к имиджу темноволосой красотки, что о возвращении светлых волос долгое время даже не задумывалась. Как бы то ни было, но на проекте Зиновьева все-таки решила рискнуть. Несколько часов назад Екатерина обнародовала в личном микроблоге новую фотографию, на котором продемонстрировала своим подписчикам свой новый имидж.Однако вместо похвалы и большого количества комплиментов, фолловеры начали один за другим буквально закидывать Зиновьеву нелицеприятной критикой.