200-килограммовый поклонник Ольги Бузовой из Красноярска пригласил певицу на свидание

«Возможно, она позовет меня на концерт или сходить с ней в ресторан. У меня такая заоблачная мечта. Это вообще будет то, что нужно. Респект тебе, Олечка. Если ты будешь это смотреть, то знай, что в Красноярске у тебя есть самый ярый поклонник. Большой фанат, в прямом и переносном смысле», - заявил Григорий, вероятней всего намекая на свои огромные размеры.

Молодой человек настолько увлекся творчеством звезды скандального телепроекта «Дом-2», а также восходящей исполнительницы, что для того, чтобы привлечь ее внимание не только набил татуировку с изображением Ольги, но и заявил, что готов похудеть ради певицы, а также подчеркнул, что зовет Бузову на свидание.Нужно сказать, что в Сети ранее уже появлялось имя жителя из Красноярска, который откровенно признался в том, что для него Ольга является идеалом женственности, изящества, нежности и красоты. А доказать серьезность своих намерений Григорий Чистяков решил набив татуировку с портретом Бузовой. Теперь же молодой человек записал обращение к знаменитости.Стоит отметить, что вчера на первой своей пресс-конференции Ольга Бузова официально заявила о том, что все сплетни о ее возможном интересном положении являются на самом деле только слухами, в которые не следует верить. По словам певицы, после развода с Дмитрием Дмитренко у нее не было сексуальных отношений, поэтому беременность просто физически невозможна.