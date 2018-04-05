200-килограммовый поклонник Ольги Бузовой из Красноярска пригласил певицу на свидание
Очередной преданный фанат прославленной Ольги Бузовой отважился на серьезные действия ради знаменитости.
Молодой человек настолько увлекся творчеством звезды скандального телепроекта «Дом-2», а также восходящей исполнительницы, что для того, чтобы привлечь ее внимание не только набил татуировку с изображением Ольги, но и заявил, что готов похудеть ради певицы, а также подчеркнул, что зовет Бузову на свидание.
Нужно сказать, что в Сети ранее уже появлялось имя жителя из Красноярска, который откровенно признался в том, что для него Ольга является идеалом женственности, изящества, нежности и красоты. А доказать серьезность своих намерений Григорий Чистяков решил набив татуировку с портретом Бузовой. Теперь же молодой человек записал обращение к знаменитости.
Стоит отметить, что вчера на первой своей пресс-конференции Ольга Бузова официально заявила о том, что все сплетни о ее возможном интересном положении являются на самом деле только слухами, в которые не следует верить. По словам певицы, после развода с Дмитрием Дмитренко у нее не было сексуальных отношений, поэтому беременность просто физически невозможна.
Молодой человек настолько увлекся творчеством звезды скандального телепроекта «Дом-2», а также восходящей исполнительницы, что для того, чтобы привлечь ее внимание не только набил татуировку с изображением Ольги, но и заявил, что готов похудеть ради певицы, а также подчеркнул, что зовет Бузову на свидание.
Нужно сказать, что в Сети ранее уже появлялось имя жителя из Красноярска, который откровенно признался в том, что для него Ольга является идеалом женственности, изящества, нежности и красоты. А доказать серьезность своих намерений Григорий Чистяков решил набив татуировку с портретом Бузовой. Теперь же молодой человек записал обращение к знаменитости.
«Возможно, она позовет меня на концерт или сходить с ней в ресторан. У меня такая заоблачная мечта. Это вообще будет то, что нужно. Респект тебе, Олечка. Если ты будешь это смотреть, то знай, что в Красноярске у тебя есть самый ярый поклонник. Большой фанат, в прямом и переносном смысле», - заявил Григорий, вероятней всего намекая на свои огромные размеры.
Стоит отметить, что вчера на первой своей пресс-конференции Ольга Бузова официально заявила о том, что все сплетни о ее возможном интересном положении являются на самом деле только слухами, в которые не следует верить. По словам певицы, после развода с Дмитрием Дмитренко у нее не было сексуальных отношений, поэтому беременность просто физически невозможна.