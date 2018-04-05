На «Доме-2» началась война с «жирными участницами»

«Железная логика у Орловой. Жир нашли у тех, кому еще до Черно расти и расти. Но они самые жирные. А Сашка получилась одуванчиком», «Черно пытаются год заставить похудеть и толку ноль. Поэтому ее сейчас и не трогают», «Если честно, я мужиков понимаю. Бабы все-таки должны следить за собой», - говорят телезрители.

Зрители уже не единожды говорили о том, что при желании на телестройке можно отыскать девушку, у которой существуют проблемы с лишним весом, ведь при наличии Саши многие участницы расслабились, так как понимают, что даже при весе 90 килограмм они на фоне эпатажной брюнетки кажутся стройняшками.Сейчас же Черно может вздохнуть спокойно. Руководство «Дома-2» не планирует больше прятать от девушки продукты или закрывать на замок холодильник. Оказалось, что администрация нашла себе новые жертвы. Ими оказались Виктория Борисевич и Ольга Жарикова, которым, по словам начальства проекта, придется несладко.Не так давно Давид Анташвили заявил, что Виктория настолько растолстела, что ему стало стыдно за нее. Молодой человек сообщил, что Борисевич ежедневно перед сном позволяет себе объедаться различными сладостями, в то время как он сам давится низкокалорийным творогом, а все из-за того, что следит за своим внешним видом.К Давиду присоединился Александр Гобозов, который в пух и прах раскритиковал фигуру Жариковой. По словам мужчины, Ольга почти не отходит от холодильника, чем его безумно раздражает. И вот на днях Ольга Орлова прямо на лобном месте заявила, что на телепроекте объявляется война «жирным участницам».