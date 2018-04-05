АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

На «Доме-2» началась война с «жирными участницами»

Телеведущие скандального реалити-шоу «Дом-2» решили начать бороться с жирными девушками, при этом они больше не намерены трогать Александру Черно.

Зрители уже не единожды говорили о том, что при желании на телестройке можно отыскать девушку, у которой существуют проблемы с лишним весом, ведь при наличии Саши многие участницы расслабились, так как понимают, что даже при весе 90 килограмм они на фоне эпатажной брюнетки кажутся стройняшками.

На «Доме-2» началась война с «жирными участницами»

Сейчас же Черно может вздохнуть спокойно. Руководство «Дома-2» не планирует больше прятать от девушки продукты или закрывать на замок холодильник. Оказалось, что администрация нашла себе новые жертвы. Ими оказались Виктория Борисевич и Ольга Жарикова, которым, по словам начальства проекта, придется несладко.

Не так давно Давид Анташвили заявил, что Виктория настолько растолстела, что ему стало стыдно за нее. Молодой человек сообщил, что Борисевич ежедневно перед сном позволяет себе объедаться различными сладостями, в то время как он сам давится низкокалорийным творогом, а все из-за того, что следит за своим внешним видом.

На «Доме-2» началась война с «жирными участницами»

К Давиду присоединился Александр Гобозов, который в пух и прах раскритиковал фигуру Жариковой. По словам мужчины, Ольга почти не отходит от холодильника, чем его безумно раздражает. И вот на днях Ольга Орлова прямо на лобном месте заявила, что на телепроекте объявляется война «жирным участницам».

«Железная логика у Орловой. Жир нашли у тех, кому еще до Черно расти и расти. Но они самые жирные. А Сашка получилась одуванчиком», «Черно пытаются год заставить похудеть и толку ноль. Поэтому ее сейчас и не трогают», «Если честно, я мужиков понимаю. Бабы все-таки должны следить за собой», - говорят телезрители.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возле перевала Дятлова был обнаружен секретный
«Проект «Кандидат-2018» прогорел»: эксперт
Ученым удалось вырастить фрагмент мозга с
Появились некоторые данные о новом Opel Astra
В Ставропольском крае упал вертолёт Ми-2
Ученые: Роботы с человеческим лицом наиболее
В ТЦ Metro на западе Москвы сработала пожарная
Камеры МКС запечатлели полет семи огромных НЛО
Не отражающийся в зеркалах человек был запечатлен
Анастасия Волочкова чуть не утонула, пытаясь
Жители Калифорнии наблюдали за полетом НЛО в
После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Мурманске
Американские ученые обнаружили самый полный
Некоторые дома могут становиться невидимками или
Ученые: В центре Млечного пути находятся 10000
Поклонники подозревают, что Дмитрий Харатьян
Каждому владельцу суперкаров McLaren подарят
В Сети обсуждают «скромный» праздник Заворотнюк,
Постаревший Дмитрий Маликов назвал себя "мощным
Новый Ford Focus RS станет 400-сильным гибридом
В чешской лаборатории произошла утечка
Алсу предстала перед поклонниками в образе
Эвелина Блёданс поделилась эффектным фото по
Компания Hyundai приступила к тестированию
Названы рублёвые цены на новый внедорожник
Социологи выяснили стоимость ежемесячной
Супруга Александра Реввы приучает домочадцев к
На Алтае подросток после укуса клеща заболел
Настя Каменских показала, как она выглядит с утра
Колин Фаррелл добровольно отправился в
Просмотреть все новости