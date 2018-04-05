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«На эскортницу какую-то здесь похожа»: Дарья Пынзарь в нежном наряде удивила фанатов

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь шокировала подписчиков новой фотографией.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка ушла за ворота телестройки довольно давно, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Ежедневно Даша доставляет удовольствие своим поклонникам, публикуя в Сеть новые, свежие и очень яркие фотографии и видеоролики.

«На эскортницу какую-то здесь похожа»: Дарья Пынзарь в нежном наряде удивила фанатов

На данный момент семейство Пынзарей находятся в Турции, откуда они и делятся лучистыми снимками. Несколько часов назад экс-звезда телепроекта опубликовала в личном микроблоге новое фото, которое, как оказалось, не все оценили по достоинству, а кто-то и вовсе сравнил Дарью с девушкой продающей себя за деньги.

«Не сразу узнала Дашу...на эскортницу какую-то здесь похожа», «Зачем хоть ляхи выставлять?!», «А почему на ногах лапти какие-то?!», «Это точно не Даша», «Что с лицом? Вообще не похожа сама на себя!!», - пишут недоброжелатели.


«На эскортницу какую-то здесь похожа»: Дарья Пынзарь в нежном наряде удивила фанатов

Как бы то ни было, но всего за 3 часа новая фотография Дарьи набрала почти 20 тысяч лайков, а ее ярые поклонники засыпали блондинку приятными словами.

«Платье невероятно красивое!», «Ой какие ножки красивые!», «Очень стильная и красивая! Особенно цвет платья меня покорил! Вообще Дашенька у вас отменный вкус!!», «Прекрасная Даша», «Красотка, глядя на вас хочется жить!», - пишут фанаты Пынзарь.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:27
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