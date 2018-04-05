Шева стала виновницей жестокой потасовки между Свет-Амуровым и Шароваровым

Еще недавно эффектная брюнетка говорила о том, что мечтает стать официальной женой Андрея Денисова, девушка была даже готова сыграть торжество на Сейшельских островах. Только вот Александра очень быстро пересмотрела свое решение, когда увидела, что в студии городских квартир реалити-шоу «Дом-2» появился ее бывший возлюбленный Арай Чобонян. Теперь же Шева и вовсе обзавелась новым мужчиной.И если к любвеобилию Саши многие телезрители уже давно привыкли, то в искренность чувств Виктора Шароварова почти никто не верит. Особенно, все начали принимать в расчет то, что в эфирах очень часто обсуждают именно действия скандальной брюнетки, включая то, что Шева придя на проект, оставила за Периметром маленькую дочку.Сейчас многие поклонники «Дома-2» гадают, насколько долго могут все-таки продлиться отношения Александры и Виктора. Пока же о разочаровании никто не говорит.Сегодня в Сети появился анонс эфира, который зрители увидят через 7 дней. На видеоролике видно, что Виктор, пытаясь позаботиться о своей возлюбленной, не стерпел высказывания Мондезира Свет-Амура и набросился на парня. Стоит отметить, что участникам реалити-шоу ели удалось утихомирить Шароварова.