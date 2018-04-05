Александра Гобозова выводит из себя новый возлюбленный Алианы Устиненко

«А Гобозов вообще на что надеялся то? Думал, что только он имеет право знакомить Роберта с разными бабами?!», «Чего так нервничать? Вы же уже давно не вместе!», «Гобоз так бесится из-за того, что хотел немного погулять и вернуться к Алиане. А тут такая подстава!», - пишут зрители.

В последнее время многочисленные поклонники телестройки начали замечать, что звезда проекта, который не так давно вернулся в Периметр, очень сильно изменился. Если на реалити Александр появился веселым, полным сил, надежд и планов, то сейчас Гобозов превратился в занудного, монотонного, пресного и неинтересного старика.Конечно же, что всех зрителей начало интересовать, что же именно произошло с участником и кто так влияет на его настроение. Как удалось выяснить, всему виной еще официальная супруга Гобозова – Алиана Устиненко.В Сети появилась информация, что у бывшей участницы телепроекта появился новый возлюбленный, с которым девушка уже даже познакомила их общего с Александром ребенка. На данный момент мало что известно о новом парне Алианы, однако есть данные, что молодые люди является коллегами по сетевому маркетингу.Поговаривают, что Гобозов, узнав о новом молодом человеке Устиненко, на некоторое время даже пропал с Периметра, а вернувшись, и вовсе превратился в постоянно недовольного ворчуна.