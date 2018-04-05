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Александра Гобозова выводит из себя новый возлюбленный Алианы Устиненко

Телезрителям удалось узнать, что на самом деле влияет на настроение рейтингового участника эпатажного реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова.

В последнее время многочисленные поклонники телестройки начали замечать, что звезда проекта, который не так давно вернулся в Периметр, очень сильно изменился. Если на реалити Александр появился веселым, полным сил, надежд и планов, то сейчас Гобозов превратился в занудного, монотонного, пресного и неинтересного старика.

Александра Гобозова выводит из себя новый возлюбленный Алианы Устиненко

Конечно же, что всех зрителей начало интересовать, что же именно произошло с участником и кто так влияет на его настроение. Как удалось выяснить, всему виной еще официальная супруга Гобозова – Алиана Устиненко.

В Сети появилась информация, что у бывшей участницы телепроекта появился новый возлюбленный, с которым девушка уже даже познакомила их общего с Александром ребенка. На данный момент мало что известно о новом парне Алианы, однако есть данные, что молодые люди является коллегами по сетевому маркетингу.

Александра Гобозова выводит из себя новый возлюбленный Алианы Устиненко

Поговаривают, что Гобозов, узнав о новом молодом человеке Устиненко, на некоторое время даже пропал с Периметра, а вернувшись, и вовсе превратился в постоянно недовольного ворчуна.

«А Гобозов вообще на что надеялся то? Думал, что только он имеет право знакомить Роберта с разными бабами?!», «Чего так нервничать? Вы же уже давно не вместе!», «Гобоз так бесится из-за того, что хотел немного погулять и вернуться к Алиане. А тут такая подстава!», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:29
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