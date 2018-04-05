Александра Черно снова растолстела до невероятных размеров

«Как же мне жалко того невзрачного Оганесяна. Эта тюлениха когда-то его все-таки задавит!», «Тьфу! На нее противно смотреть!!», «Даа..а в Инстаграм выкладывает себя стройняшкой, типа продолжает худеть…», - пишут фанаты.

Несчастный Иосиф Оганесян так и не смог дождаться того дня, когда его возлюбленная избавиться от лишних килограммов. Пока все активно рассказывают о феноменальном похудении Саши, брюнетка настойчиво продолжает набирать вес, возвращая себе прежние формы.Многочисленные зрители даже начали подшучивать над Черно, предполагая, что девушка хочет побить как-то рекорд или же подставить администраторов «Дома-2». Ведь все чаще Александру начали заставать за поглощением различных вкусняшек, которые эпатажная брюнетка, как и раньше, не хочет отрабатывать в спортзале.Сейчас некоторые поклонники реалити-шоу активно принялись требовать у руководства отправить Черно на Сейшельские острова, чтобы там девушка немного заскучала и решила уделить свободное время своему внешнему виду. Правда, телезрители забывают, что на Сашу спокойная жизнь действует в точности да наоборот. Участница начинает чувствовать себя выше других и наотрез отказывается совершенствовать себя.Нужно сказать, что некоторые фолловеры уверены в том, что если бы в природе не существовало фотошопа, то Александра так нагло себя бы не вела и давно уже начала контролировать свой вес.