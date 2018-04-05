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Александра Черно снова растолстела до невероятных размеров

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Александра Черно снова начала доставать из шкафа наряды, в которых только пришла на проект.

Несчастный Иосиф Оганесян так и не смог дождаться того дня, когда его возлюбленная избавиться от лишних килограммов. Пока все активно рассказывают о феноменальном похудении Саши, брюнетка настойчиво продолжает набирать вес, возвращая себе прежние формы.

Александра Черно снова растолстела до невероятных размеров

Многочисленные зрители даже начали подшучивать над Черно, предполагая, что девушка хочет побить как-то рекорд или же подставить администраторов «Дома-2». Ведь все чаще Александру начали заставать за поглощением различных вкусняшек, которые эпатажная брюнетка, как и раньше, не хочет отрабатывать в спортзале.

Сейчас некоторые поклонники реалити-шоу активно принялись требовать у руководства отправить Черно на Сейшельские острова, чтобы там девушка немного заскучала и решила уделить свободное время своему внешнему виду. Правда, телезрители забывают, что на Сашу спокойная жизнь действует в точности да наоборот. Участница начинает чувствовать себя выше других и наотрез отказывается совершенствовать себя.

Александра Черно снова растолстела до невероятных размеров

«Как же мне жалко того невзрачного Оганесяна. Эта тюлениха когда-то его все-таки задавит!», «Тьфу! На нее противно смотреть!!», «Даа..а в Инстаграм выкладывает себя стройняшкой, типа продолжает худеть…», - пишут фанаты.

Нужно сказать, что некоторые фолловеры уверены в том, что если бы в природе не существовало фотошопа, то Александра так нагло себя бы не вела и давно уже начала контролировать свой вес.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:56
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