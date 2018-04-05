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Ольга Бузова надеется найти новую любовь в течение месяца

Прославленная Ольга Бузова сделала официальное заявление.

Вчера, 4 апреля, у телеведущей эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей исполнительницы прошла первая пресс-конференция, на которой брюнетка ответила на вопрос о новом реалити-шоу, где совсем скоро она появится в качестве главной героини.

Ольга Бузова надеется найти новую любовь в течение месяца

Как удалось выяснить, уже начали проходить кастинги, на которых тщательно отбираются мужчины возрастом от 18 до 40 лет. По словам Ольги, для нового проекта, она планирует выделить месяц из своего жесткого графика.

«Впервые на телевидении запускается такого рода проект. Не думала, что придется об этом говорить, но я привыкла быть откровенной с вами. Больше чем год я нахожусь одна, и я могу сказать вам честно, что я не робот, я девушка, но многие об этом забывают. Если вы думаете, что я могу находиться без любви всю жизнь, то это не так. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема. И поскольку у меня нет времени на личную жизнь, я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь», - сообщила Бузова.


Ольга Бузова надеется найти новую любовь в течение месяца

Знаменитость не единожды указала на то, что намерена отыскать на проекте настоящего, сильного, преданного и смелого мужчину, который не только одарит ее любовью и заботой, но и станет тем крепким плечом, которое Ольге так в последнее время необходимо.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:16
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