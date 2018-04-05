Ксения Бородина просит помочь малышу Мишеньке

«Дай Бог вам здоровья и поскорее собрать нужную сумму…», - написала под снимком Ксения.

Несколько часов назад в личном микроблоге популярной телеведущей появилась новая фотография, под которой знаменитость оставила сердцещипательный пост. Нужно сказать, что история малыша не оставила равнодушными многих пользователей Сети.Продолжив свой пост-призыв, Бородина решила рассказать своим поклонникам, что именно произошло с Мишенькой. Оказывается, что малыш захотел появиться на свет на 7-м месяце беременности мамы. Несмотря на то, что мальчик был долгожданным ребенком, маме его показали только на одну секундочку, так как Мишеньку сразу же увезли в 1 гор больницу.Спустя неделю, после появления торопыжки, у него случился инсульт. Врачи сделали все возможное и невозможное для того, чтобы спасти малыша. В итоге через месяц Мишеньку с мамой отпустили домой.Дома мальчик начал стремительно набирать вес и даже стал пытаться держать сам головку, то есть развивался как все нормальные дети. Однако спустя месяц, при плановом обследовании малыша, семью ждал еще один удар – у Мишеньки обнаружили опухоль забрюшинного пространства, нейтробластима 3 ст. тк. Так как мальчик был недоношенный и уже перенес инсульт, столичные и питерские медики заявили, что обычное лечение может его попросту убить.Родители торопыжки тут же начали бить во все двери и оправили диагноз своего малыша в различные клиники. Не так давно они получили ответ из Барселоны. Врачи выставили семейству настолько огромный счет, что сейчас они просят помощи у всех, кому небезразлична жизнь маленького Мишеньки. Известно, что родители мальчика уже продали квартиру, вырученные деньги от которой смогли перекрыть только половину необходимой суммы.