В президенты пойдет: фанаты убеждены, что Ольга Бузова зарабатывает на тупости людей

Несмотря на то, что имя прославленной телеведущей реалити-шоу «Дом-2», а также певицы постоянно находится в центре различных скандалов на протяжении уже года, знаменитость не думает сдаваться и вчера на первой своей пресс-конференции заявила, что запускает свою криптовалюту под названием BUZCOIN.Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой брюнетка запечатлена в строгом костюме черного цвета за 500 тысяч рублей. К снимку Бузова прикрепила довольно интересные хэштеги: #ясоздаюисторию, #ракетазапущена и #эрабузовой.Большое количество подписчиков певицы тут же отреагировали на публикацию Ольги. Некоторые заявил, что убеждены в том, что Бузовой на самом деле скоро начнут ставить памятники, а кое-кто и вовсе провозгласил, что звезде удается хорошо зарабатывать не на своем имени, как она думает, а на тупости людей.Нужно сказать, что большинство поклонников Ольги уверены, что с такими амбициями знаменитость может в скором времени решить пойти в президенты России. Не забыли пользователи Сети и о бывшем муже Бузовой, подчеркнув, что теперь Дмитрию Тарасову уж точно нет смысла пытаться как-либо вернуть свою вторую супругу, ведь футболисту до исполнительницы теперь как до луны.