Телезрители шокированы конкурсом с яйцами от организаторов «Дома-2»

«Дурдом!», «Этот старый тамада уже достал своими тупимы конкурсами!», «Передайте руководству, чтобы не выпускали вот «это» в эфир!», - комментируют анонс пользователи в Сети.

Ни для кого не является секретом, что каждый из телеведущих реалити-шоу пытается привнести в его усовершенствование свой вклад. К примеру, Ольга Бузова поет песни и активно продвигает свое творчество, чем, конечно же, привлекает внимание к проекту. Влад Кадони не упускает случая приволочь на ток-шоу различных насекомых или змей. А вот Андрей Черкасов вовсю демонстрирует свое талантище свадебного тамады.Судя по анонсу, который появился в Интернете, Андрей в очередной раз решил предложить некоторым участникам пройти один из конкурсов из его свадебной арсенала. Многим поклонникам молодого человека известно, что основной доход Черкасову приносит ведение различных корпоративов и свадеб, а это значит, что в его запасе довольно много подходящих конкурсов.На видеоролике видно, что телеведущий «Дома-2» предлагает Александру Гобозову и Роману Капаклы в прямом смысле слова побороться яйцами. Парням предоставили пакеты, в которых находились яйца, после чего Саша и Рома стали совершать движения навстречу друг другу.Только вот телезрители не оценили подобный конкурс организаторов телепроекта и назвали его полным бредом, а также посоветовали администрации не пускать эту запись в эфир.