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Ольга Бузова заявила, что хочет себе памятник в каждом городе России

Популярная Ольга Бузова откровенно пофантазировала о своих памятниках в разных российских городах.

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что один из поклонников прославленной звезды реалити-шоу «Дом-2» заговорил о том, что хочет создать для певицы ее собственный памятник. Вероятней всего, что именно и стало причиной того, что Андрей Черкасов заговорил с Ольгой на эту тему.

Ольга Бузова заявила, что хочет себе памятник в каждом городе России

«Друзья, всем привет! Это рубрика «Черкасов в радость», и у нас Ольга Бузова. Олечка, вопрос такой: в каком городе ты бы хотела поставить себе памятник, что на нем должно быть написано, и в какой позе тебя должны изваять?», - спросил Андрей.

Нужно сказать, что Ольга не растерялась, наверное, из-за того, что ранее уже задумывалась над этим вопросом. Оценив шутку Черкасова, Бузова заявила, что считает себя достойной только самого лучшего, поэтому ее памятники, как минимум должны быть усеяны большим количеством бриллиантов. А установить такие мемориалы нужно во всех городах-миллионерах России. В довершении всего брюнетка подчеркнула, что на памятниках должна быть надпись – «Номер один».

Ольга Бузова заявила, что хочет себе памятник в каждом городе России

Продолжив фантазировать, Бузова даже показала позу, в которой ее нужно изобразить. Знаменитость решила, что в основу необходимо брать движение из ее видеоклипа на композицию «Мало половин».

Стоит заметить, что многочисленные поклонники Ольги уже даже начали советовать некоторым скульпторам взять слова известной звезды на вооружение, ведь за счет популярности Бузовой они смогут явно хорошенечко подзаработать и прославится.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:21
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