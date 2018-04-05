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Экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась результатами после липофилинга

Бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко сообщила своим подписчикам, что избавилась от десяти набранных килограммов.

Несколько дней назад экс-звезда телестройки рассказала поклонникам, что хочет перекачать свой жир в попу. Так как стройной фигуре обворожительной блондинки оставалось только завидовать, Екатерине пришлось набрать 10 лишних килограммов.

Экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась результатами после липофилинга

Вчера, после нескольких часов операции, Колисниченко вышла на связь со своими фанатами, которым и рассказала, что избавилась от тех лишних килограммов, ведь их перекачали конкретно в одно место – в попу, сделав из экс-звезды «Дома-2» бразильскую красавицу.

Стоит отметить, что Екатерины очень часто признавалась пользователям Сети, что просто-таки мечтает, чтобы у нее была узкая талия и бразильская попка. Несмотря на то, что операцию только провели, девушка уже сейчас активно общается со своими подписчиками, которым даже продемонстрировала видеоотчет, как проходила консультацию и то, как же ее попа выглядела до того, как попасть под хирургический нож.

Экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась результатами после липофилинга

«Друзья, Я ЖИВА!..все хорошо, просто легкая слабость, пока не в состоянии выкладывать посты, прошу отнестись с пониманием. Ближайшее время , как только-только поправлюсь продолжу общение через Instagram всех целую», - подписала видеоролик Колисниченко.

Как бы то ни было, но не все фолловеры поддержали Екатерину в ее стремлениях становиться лучшей, а некоторые и вовсе заявили, что у девушки очень много комплексов, от которых нужно избавляться не консультациями с хирургами, а беседой с психологом.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:59
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