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Ольга Бузова о романтическом шоу: «Мужчины будут проходить жесткий кастинг»

Известнейшая певица Ольга Бузова заявила, что намерена выделить время для того, чтобы отправиться на романтическое шоу в поисках жениха.

Вчера прошла первая пресс-конференция прославленной звезды скандальной телестройки «Дом-2», посвященная запуску нового проекта под названием Buzcoin. Как бы то ни было, но от вопросов личного характера Ольге не удалось уйти.

Ольга Бузова о романтическом шоу: «Мужчины будут проходить жесткий кастинг»

Напомним, что недавно в Сети появилась информация о том, что совсем скоро на телеканале «ТНТ» запустят новое романтическое шоу, главной героиней которого станет Бузова. Уже даже стартовали кастинги на этот проект. Известно, что все мужчины, которые хотят побороться за сердце знаменитости, возрастом от 18 до 40 лет, сейчас начали активно отправлять свои анкеты.

Ольга впервые официально подтвердила, что слухи, которые заполонили Сеть, на самом деле являются правдивыми.

«Впервые на телевидении запускается такого рода проект. Не думала, что придется об этом говорить, но я привыкла быть откровенной с вами. Больше чем год я нахожусь одна, и я могу сказать вам честно, что я не робот, я девушка, но многие об этом забывают. Если вы думаете, что я могу находиться без любви всю жизнь, то это не так. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема. И поскольку у меня нет времени на личную жизнь, я решила дать свое согласие на участие в новом шоу на канале ТНТ, где я буду искать свою любовь», - сообщила певица СМИ.


Ольга Бузова о романтическом шоу: «Мужчины будут проходить жесткий кастинг»

По словам Бузовой, ей нужен только смелый, настоящий, сильный и преданный мужчина, который сделает ее по-настоящему счастливой. Звезда не единожды подчеркнула, что для нее важно не то, сколько мужчина зарабатывает, а то насколько он сможет защитить ее и полюбить.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:33
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