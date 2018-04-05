Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что носит под латексом трусы с начесом
Бывшая участница эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге видеоролик, в котором сделала неожиданные признания.
Несмотря на то, что эффектная брюнетка ушла за ворота телестойки уже давно, за ее жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники. Каждый день девушка радует подписчиков сексуальными фотографиями и видеозаписями, которые по достоинству оценивают фолловеры Сети.
Несколько часов назад Алена опубликовала у себя на страничке новый ролик, на котором экс-звезда «Дома-2» запечатлена в автомобиле в компании своего супруга Алексея Косинуса.
На записи знаменитость заявляет, что очень любит и благодарна всем бывшим любовницам своего мужа, а также откровенно признается, что ей невероятно нравится «очень жесткий стиль». Вдобавок Алена заявляет, что ее очень расстраивает то, что у Алексея нет кожаного нижнего белья, который она просто обожает.
В завершении Водонаева подчеркивает, что предпочитает носить только латексные вещи, однако для удобства и тепла ей приходится одевать под латексным нижним бельем теплые трусики исключительно из натуральных тканей.Нужно сказать, что ролик экс-участницы «Дома-2» очень понравился ее фанатам.
Несмотря на то, что эффектная брюнетка ушла за ворота телестойки уже давно, за ее жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники. Каждый день девушка радует подписчиков сексуальными фотографиями и видеозаписями, которые по достоинству оценивают фолловеры Сети.
Несколько часов назад Алена опубликовала у себя на страничке новый ролик, на котором экс-звезда «Дома-2» запечатлена в автомобиле в компании своего супруга Алексея Косинуса.
«Семейные будни и хлопковые трусы с начесом», - подписала видео Водонаева.
На записи знаменитость заявляет, что очень любит и благодарна всем бывшим любовницам своего мужа, а также откровенно признается, что ей невероятно нравится «очень жесткий стиль». Вдобавок Алена заявляет, что ее очень расстраивает то, что у Алексея нет кожаного нижнего белья, который она просто обожает.
В завершении Водонаева подчеркивает, что предпочитает носить только латексные вещи, однако для удобства и тепла ей приходится одевать под латексным нижним бельем теплые трусики исключительно из натуральных тканей.Нужно сказать, что ролик экс-участницы «Дома-2» очень понравился ее фанатам.
«Классные!», «Приколисты!», «Прикольные вы!», «Клевые!», «Красивые, сразу видно на одной волне», - пишут комментаторы.