Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что носит под латексом трусы с начесом

«Семейные будни и хлопковые трусы с начесом», - подписала видео Водонаева.

«Классные!», «Приколисты!», «Прикольные вы!», «Клевые!», «Красивые, сразу видно на одной волне», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что эффектная брюнетка ушла за ворота телестойки уже давно, за ее жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники. Каждый день девушка радует подписчиков сексуальными фотографиями и видеозаписями, которые по достоинству оценивают фолловеры Сети.Несколько часов назад Алена опубликовала у себя на страничке новый ролик, на котором экс-звезда «Дома-2» запечатлена в автомобиле в компании своего супруга Алексея Косинуса.На записи знаменитость заявляет, что очень любит и благодарна всем бывшим любовницам своего мужа, а также откровенно признается, что ей невероятно нравится «очень жесткий стиль». Вдобавок Алена заявляет, что ее очень расстраивает то, что у Алексея нет кожаного нижнего белья, который она просто обожает.В завершении Водонаева подчеркивает, что предпочитает носить только латексные вещи, однако для удобства и тепла ей приходится одевать под латексным нижним бельем теплые трусики исключительно из натуральных тканей.Нужно сказать, что ролик экс-участницы «Дома-2» очень понравился ее фанатам.