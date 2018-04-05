АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

Ольгу Бузову заподозрили в блефаропластике

Хейтеры продолжают активно обсуждать внешний вид прославленной Ольги Бузовой.

За творчеством звезды скандальной телестройки «Дом-2», а также восходящей певицы следят тысячи фанатов, однако внешность известной брюнетки продолжает привлекать к себе куда больше внимания. Недоброжелатели то и дело критикуют Ольгу, привлекая при этом себе в поддержку то фотографии, то видеоролики знаменитости.

Ольгу Бузову заподозрили в блефаропластике

Не так давно Бузову обвинили в том, что она чудовищно выглядит – веки сползли, кожа ветшает, а цвет лица и вовсе стал каким-то землистым. И вдруг, неожиданно ни для кого, звезда круто изменилась, стала свежей и куда симпатичней. Вот тут-то большое количество недоброжелателей Ольги и задумались: косметолог или пластический хирург, а возможно и вовсе волшебство какое-то.

Нужно предположить, что знаменитость все-таки последовала совету пользователей Сети, которые в один голос утверждали, что певице нужно взяться за свой внешний вид, ведь теперь Бузова выглядит намного лучше.

Ольгу Бузову заподозрили в блефаропластике

Как бы то ни было, но даже преображение Ольги, как выяснилось, не понравилось злопыхателям. Прямо-таки каждый заявляет, что телеведущая «Дома-2» не могла достичь таких кардинальных перемен без использования блефаропластики. Хейтеры уверены, что Бузова прибегает к этой процедуре уже не первый раз.

«Такая красивая стала, явно в клинику заезжала», «А я думаю, что она просто косметолога себе поменяла или визажиста профессионального наняла», «Ну сделала блефаропластику, и что? Она может себе позволить» - спорят фолловеры.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Спилберг подумывает над сменой пола
В РПЦ осудили священника, исполнившего в храме
В России закрыли 15 торговых центров после
Пользователи возмущены костюмом Ольги Бузовой
Юлию Самойлову хотели не пропустить в Музей мадам
Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит
Перенос кинотеатров на первые этажи ТЦ обсудят в
Звезда «Офиса» Дженна Фишер выступила на ток-шоу,
Дмитрий Певцов поделился своими переживаниями о
В Сети появились первые кадры фильма
Решение о пожизненном заключении для педофилов
Известный модельер Гоша Рубчинский закрывает свой
В Екатеринбурге госпитализировали ребёнка после
Физики: «Солнечные» камни помогали викингам
Эксперты: Обжарка какао-бобов помогает сохранить
В Госдуме поддержали законопроект о введении
Здоровье курильщика на диете подвержено большим
В Ярославле будет центр пересадки костного мозга
Ученые рассказали об укреплении естественной
В Москве установили пасхальное яйцо высотой 8
Хаббл впервые точно измерил расстояние до давнего
Представлен игровой ноутбук MSI GS65 Stealth Thin
В Красноярском кардиоцентре прооперировали
На IFA 2018 Samsung представит смарт-часы Gear S4
Заядлые курильщики рискуют потерять слух
В Ставрополе закроют ТЦ "Космос" и "Москва"
Анна Седокова без бюстгальтера размышляла о
Acer представила мощный игровой ноутбук Nitro 5
Посетителей ТЦ "Триумф Молл" в Саратове
Dongfeng показал тизер нового молодежного
Просмотреть все новости