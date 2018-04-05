Ольгу Бузову заподозрили в блефаропластике

«Такая красивая стала, явно в клинику заезжала», «А я думаю, что она просто косметолога себе поменяла или визажиста профессионального наняла», «Ну сделала блефаропластику, и что? Она может себе позволить» - спорят фолловеры.

За творчеством звезды скандальной телестройки «Дом-2», а также восходящей певицы следят тысячи фанатов, однако внешность известной брюнетки продолжает привлекать к себе куда больше внимания. Недоброжелатели то и дело критикуют Ольгу, привлекая при этом себе в поддержку то фотографии, то видеоролики знаменитости.Не так давно Бузову обвинили в том, что она чудовищно выглядит – веки сползли, кожа ветшает, а цвет лица и вовсе стал каким-то землистым. И вдруг, неожиданно ни для кого, звезда круто изменилась, стала свежей и куда симпатичней. Вот тут-то большое количество недоброжелателей Ольги и задумались: косметолог или пластический хирург, а возможно и вовсе волшебство какое-то.Нужно предположить, что знаменитость все-таки последовала совету пользователей Сети, которые в один голос утверждали, что певице нужно взяться за свой внешний вид, ведь теперь Бузова выглядит намного лучше.Как бы то ни было, но даже преображение Ольги, как выяснилось, не понравилось злопыхателям. Прямо-таки каждый заявляет, что телеведущая «Дома-2» не могла достичь таких кардинальных перемен без использования блефаропластики. Хейтеры уверены, что Бузова прибегает к этой процедуре уже не первый раз.