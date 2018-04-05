Дарья Пынзарь на берегу моря устроила с мужем поцелуи

«Моя любовь», - подписала фотографию блондинка.

«Какие же вы классные! Смотрю на Вас и сердце радуется!», «Пусть ваша любовь будет вечной», «От всей души желаю Вам семейного благополучия, улыбок деток, счастливых мгновений», «Хочу как у вас!», «Огонь», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что экс-звезды телестройки ушли за ворота больше 3 лет назад, из виду семейство все-таки не пропало. За личной жизнью Пынзарей по-прежнему продолжают активно следить многочисленные зрители, которых ребята не забывают радовать яркими фотографиями и видеороликами, а также познавательными постами.Не так давно Дарья и Сергей сообщили поклонникам, что некоторое время они планируют провести в Турции, где им предоставили бесплатное жилье за то, что они снялись в рекламе для одного престижного турецкого агентства по недвижимости.Именно поэтому сейчас личные блоги семейства буквально заполонили лучистые и очень красивые снимки, которыми молодое семейство делиться с фанатами с Турецкой Республики.Несколько часов назад Дарья обнародовала у себя на страничке очередное любовное фото, которое по достоинству оценили пользователи Сети.Нужно сказать, что всего за пару часов снимок Дарьи собрал почти 40 тысяч лайков, а подписчики девушки прямо-таки забросали ее семью приятными словами.