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Дарья Пынзарь на берегу моря устроила с мужем поцелуи

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь порадовала подписчиков новой любовной фотографией.

Несмотря на то, что экс-звезды телестройки ушли за ворота больше 3 лет назад, из виду семейство все-таки не пропало. За личной жизнью Пынзарей по-прежнему продолжают активно следить многочисленные зрители, которых ребята не забывают радовать яркими фотографиями и видеороликами, а также познавательными постами.

Дарья Пынзарь на берегу моря устроила с мужем поцелуи

Не так давно Дарья и Сергей сообщили поклонникам, что некоторое время они планируют провести в Турции, где им предоставили бесплатное жилье за то, что они снялись в рекламе для одного престижного турецкого агентства по недвижимости.Именно поэтому сейчас личные блоги семейства буквально заполонили лучистые и очень красивые снимки, которыми молодое семейство делиться с фанатами с Турецкой Республики.

Несколько часов назад Дарья обнародовала у себя на страничке очередное любовное фото, которое по достоинству оценили пользователи Сети.

«Моя любовь», - подписала фотографию блондинка.


Дарья Пынзарь на берегу моря устроила с мужем поцелуи

Нужно сказать, что всего за пару часов снимок Дарьи собрал почти 40 тысяч лайков, а подписчики девушки прямо-таки забросали ее семью приятными словами.

«Какие же вы классные! Смотрю на Вас и сердце радуется!», «Пусть ваша любовь будет вечной», «От всей души желаю Вам семейного благополучия, улыбок деток, счастливых мгновений», «Хочу как у вас!», «Огонь», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:57
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