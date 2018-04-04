Ольга Бузова опровергла слухи о своей беременности

«Очень волнуюсь, потому что сегодня я объявляю о создании своей империи!», - с первых минут заявила Бузова.

«Я не беременна - делаю об этом официальное заявление.. верьте слухам и сплетням. Больше года я нахожусь одна. Я забыла, что такое секс, поэтому всю нереализованную энергию направляю в другое русло. И сегодня это работа, это желание всю себя отдать людям!», - заявила Бузова.

Сегодня у звезды скандального реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей певицы прошла первая ее пресс-конференция, для которой обворожительная брюнетка выбрала элегантный костюм черного цвета от известнейшего бренда Yves Saint Laurent.Помимо того, что Ольга рассказала журналистам, что она запланировала в ближайшем будущем воплотить в жизнь, знаменитость решила прокомментировать сплетни о ее интересном положении, которые сейчас активно распространяются по Интернету.По словам Ольги, на личную жизнь на сегодняшний день у нее нет времени, именно поэтому в свои 32 года звезда до сих пор одинока. Одна из самых популярный невест России подчеркнула, что она не робот, и ей, как и любому нормальному человеку, нужен кто-то рядом. Бузова даже отметила, что только со смелым и сильным мужчиной, который не будет носить памперсов, создаст семью. Оказывается, что брюнетка даже готова мирится с тем, что ее будущий супруг может быть менее богаче или менее успешней ее.