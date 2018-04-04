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Хейтеры уверены, что Ксения Собчак зарабатывает на купальнике, в котором сейчас отдыхает в Таиланде

Пользователи социальных сетей уверены, что Ксения Собчак не просто так выкладывает в личном микроблоге фотографии в одном и том же купальнике.

Минувшая избирательная кампания далась прославленной тележурналистке очень непросто. Как бы то ни было, но Ксения не намерена завершать свою политическую карьеру и даже сообщила, что совсем скоро создаст собственную партию. Однако сейчас, чтобы немного отдохнуть от переживаний и поднабраться сил для грядущих достижений, Собчак вместе с супругом и сыном отправились в отпуск в Таиланд.

Хейтеры уверены, что Ксения Собчак зарабатывает на купальнике, в котором сейчас отдыхает в Таиланде

На данный момент экс-ведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» начала активно демонстрировать широкой публике привычный для них образ – модной девушки.

Ксения сменила строгие брючные костюмы на нескромный купальник, элегантные очки на солнечные и порадовала многочисленных пользователей Сети новым-старым имиджем. У себя на странице Собчак опубликовала несколько новых фотографий, на которых знаменитость запечатлена в пляжной одежде.

Хейтеры уверены, что Ксения Собчак зарабатывает на купальнике, в котором сейчас отдыхает в Таиланде

Только вот большое количество фолловеров уверены, что даже в отпуске Ксения решила не только похвастаться хорошей фигурой, но и подзаработать немного деньжат. А зарабатывает телеведущая как раз тогда, когда продолжает активно демонстрировать свой купальник от молодого русского бренда.

Хейтеры указали на то, что Собчак уже дважды за день отрекламировала в личном блоге пляжную одежду, а это может значить только то, что российский бренд хорошо заплатил Ксении за рекламу.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:51
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