Хейтеры уверены, что Ксения Собчак зарабатывает на купальнике, в котором сейчас отдыхает в Таиланде
Пользователи социальных сетей уверены, что Ксения Собчак не просто так выкладывает в личном микроблоге фотографии в одном и том же купальнике.
Минувшая избирательная кампания далась прославленной тележурналистке очень непросто. Как бы то ни было, но Ксения не намерена завершать свою политическую карьеру и даже сообщила, что совсем скоро создаст собственную партию. Однако сейчас, чтобы немного отдохнуть от переживаний и поднабраться сил для грядущих достижений, Собчак вместе с супругом и сыном отправились в отпуск в Таиланд.
На данный момент экс-ведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» начала активно демонстрировать широкой публике привычный для них образ – модной девушки.
Ксения сменила строгие брючные костюмы на нескромный купальник, элегантные очки на солнечные и порадовала многочисленных пользователей Сети новым-старым имиджем. У себя на странице Собчак опубликовала несколько новых фотографий, на которых знаменитость запечатлена в пляжной одежде.
Только вот большое количество фолловеров уверены, что даже в отпуске Ксения решила не только похвастаться хорошей фигурой, но и подзаработать немного деньжат. А зарабатывает телеведущая как раз тогда, когда продолжает активно демонстрировать свой купальник от молодого русского бренда.
Хейтеры указали на то, что Собчак уже дважды за день отрекламировала в личном блоге пляжную одежду, а это может значить только то, что российский бренд хорошо заплатил Ксении за рекламу.
Минувшая избирательная кампания далась прославленной тележурналистке очень непросто. Как бы то ни было, но Ксения не намерена завершать свою политическую карьеру и даже сообщила, что совсем скоро создаст собственную партию. Однако сейчас, чтобы немного отдохнуть от переживаний и поднабраться сил для грядущих достижений, Собчак вместе с супругом и сыном отправились в отпуск в Таиланд.
На данный момент экс-ведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» начала активно демонстрировать широкой публике привычный для них образ – модной девушки.
Ксения сменила строгие брючные костюмы на нескромный купальник, элегантные очки на солнечные и порадовала многочисленных пользователей Сети новым-старым имиджем. У себя на странице Собчак опубликовала несколько новых фотографий, на которых знаменитость запечатлена в пляжной одежде.
Только вот большое количество фолловеров уверены, что даже в отпуске Ксения решила не только похвастаться хорошей фигурой, но и подзаработать немного деньжат. А зарабатывает телеведущая как раз тогда, когда продолжает активно демонстрировать свой купальник от молодого русского бренда.
Хейтеры указали на то, что Собчак уже дважды за день отрекламировала в личном блоге пляжную одежду, а это может значить только то, что российский бренд хорошо заплатил Ксении за рекламу.