Виктория Боня и Филипп Киркоров помогли ребенку, пострадавшему при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

«Мы чувствуем огромную поддержку, большое спасибо людям - они откликаются, помогают. Даже не думали, что такая поддержка будет! Филипп Киркоров посодействовал, перечислил средства. Из известных людей еще Виктория Боня обращалась. Она звонила лично, выразила свои соболезнования. Я дала ей номер карты для перевода. Все деньги пойдут на помощь ребенку», - рассказывает тетя пострадавшего мальчика.

Несколько дней назад 11-летний мальчик, который выпал из окна горевшего кемеровского ТЦ, пришел в себя и сейчас уже общается со своими родными и близкими людьми.Как стало известно, в той жуткой трагедии ребенок потерял всю свою семью, поэтому сейчас он является сиротой. Тем не менее, есть информация, что мальчика планирует взять под опеку его родная бабушка.Тетя ребенка рассказала журналистам, что их очень поддержали некоторые звезды российского шоу-бизнеса, а также высказала слова признательности всем людям, которые по-прежнему не остаются равнодушными к их горю, откликаются и продолжают помогать.Как бы то ни было, но женщина даже не могла допустить то, что их семью поддержат такие великие знаменитости, как Филипп Киркоров и Виктория Боня. Звезды не только посодействовали семье пострадавшего 11-летнего мальчика, но и перечислили хорошую сумму денег.