Телезрители «Дома-2» нашли сестру Александры Черно, имиджу которой звезда проекта подражает

Большое количество телезрителей проекта уверены, что эпатажная брюнетка специально сама побуждает других участников начать скандалить с ней, выводя при этом своих коллег на ярость. Ведь именно эта позиция помогает Александре постоянно попадать в эфиры, тем самым делая ее еще более популярней. Для своего высокого рейтинга Черно не единожды даже ругалась со своим молодым человеком Иосифом Оганесяном.Внешность Саши тоже почти каждый день попадает под разнос телезрителей, которые то и дело спешат указать девушке на ее чрезмерно лишний вес. Все дело в том, что Черно очень любит выделяться в обществе, несмотря на то, что делает это весьма дерзко и вызывающе.Также поклонников телестройки «Дом-2» ежедневно взбудораживает прическа Александры. Отметим, что несколько дней назад брюнетка заявила своим поклонникам, что жалеет о том, что выбрила висок, а также попросила у них совета, какую ей лучше выбирать прическу.Долгое время фанаты телешоу не могли понять, что именно толкает Черно на подобные действия со своим имиджем. И вот на днях публика все-таки нашла ответ на свой вопрос. Некоторым зрителям удалось найти сестру Саши, которая похожа на звезду «Дома-2» не только внешне, но и телосложением.Нужно сказать, что пока официальных подтверждений по поводу родственных связей девушек, нет. Тем не менее, телезрители уверены, что все и так хорошо видно.