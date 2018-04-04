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Телезрители «Дома-2» нашли сестру Александры Черно, имиджу которой звезда проекта подражает

Многочисленные поклонники прославленного реалити-шоу «Дом-2» не прекращают поражаться внешнему виду и манере себя демонстрировать Александры Черно.

Большое количество телезрителей проекта уверены, что эпатажная брюнетка специально сама побуждает других участников начать скандалить с ней, выводя при этом своих коллег на ярость. Ведь именно эта позиция помогает Александре постоянно попадать в эфиры, тем самым делая ее еще более популярней. Для своего высокого рейтинга Черно не единожды даже ругалась со своим молодым человеком Иосифом Оганесяном.

Телезрители «Дома-2» нашли сестру Александры Черно, имиджу которой звезда проекта подражает

Внешность Саши тоже почти каждый день попадает под разнос телезрителей, которые то и дело спешат указать девушке на ее чрезмерно лишний вес. Все дело в том, что Черно очень любит выделяться в обществе, несмотря на то, что делает это весьма дерзко и вызывающе.

Также поклонников телестройки «Дом-2» ежедневно взбудораживает прическа Александры. Отметим, что несколько дней назад брюнетка заявила своим поклонникам, что жалеет о том, что выбрила висок, а также попросила у них совета, какую ей лучше выбирать прическу.

Телезрители «Дома-2» нашли сестру Александры Черно, имиджу которой звезда проекта подражает

Долгое время фанаты телешоу не могли понять, что именно толкает Черно на подобные действия со своим имиджем. И вот на днях публика все-таки нашла ответ на свой вопрос. Некоторым зрителям удалось найти сестру Саши, которая похожа на звезду «Дома-2» не только внешне, но и телосложением.

Нужно сказать, что пока официальных подтверждений по поводу родственных связей девушек, нет. Тем не менее, телезрители уверены, что все и так хорошо видно.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:56
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