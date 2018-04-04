На выписку Ольги Рапунцель не позвали Владимира Путина, сетуют хейтеры

«А Владимира Путина не позвали!?», «Писец. Вообще такие вещи сюрпризом делают. «Бренд» в своем репертуаре», «Оркестр ей закажите!!! Все на показуху! Такие вещи нельзя так демонстрировать!», «Все под Бородину косит!», «А президента или Папу Римского святая Рапа не заказала?..», - пишут недоброжелатели в Сети.

Известнейшая участница реалити-шоу 1 апреля стала мамой, а уже завтра ее с новорожденной девочкой отпустят с перинатального центра домой. Контролируя то, как Дмитрий Дмитренко подготавливается к завтрашнему дню, многочисленные хейтеры начали ядовито насмехаться, что на такое торжество не позвали только президента России Владимира Путина.Большинство зрителей телепроекта отметили, что Рапунцель и Дмитренко даже на собственных родах смогли сделать настоящее онлайн-шоу. Ведь прямая трансляция со столичного роддома длилась почти сутки, и каждый желающий мог совершенно спокойно наблюдать за тем, как «бренды» «Дома-2» становятся родителями.На данный момент Дмитрий вместе с близкими активно готовится к выписке. По словам молодого человека, его возлюбленная заказала ему большой розовый торт, бесчисленное количество воздушных шаров, а также присутствие на такой праздники аниматоров в больших куклах. Известно, что на выписке будет одна большая белая кошечка и два ангела.