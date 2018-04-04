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На выписку Ольги Рапунцель не позвали Владимира Путина, сетуют хейтеры

Близкие Ольги Рапунцель начали активно подготавливаться к выписке «бренда» скандально-известной телестройки «Дом-2» из роддома.

Известнейшая участница реалити-шоу 1 апреля стала мамой, а уже завтра ее с новорожденной девочкой отпустят с перинатального центра домой. Контролируя то, как Дмитрий Дмитренко подготавливается к завтрашнему дню, многочисленные хейтеры начали ядовито насмехаться, что на такое торжество не позвали только президента России Владимира Путина.

На выписку Ольги Рапунцель не позвали Владимира Путина, сетуют хейтеры

Большинство зрителей телепроекта отметили, что Рапунцель и Дмитренко даже на собственных родах смогли сделать настоящее онлайн-шоу. Ведь прямая трансляция со столичного роддома длилась почти сутки, и каждый желающий мог совершенно спокойно наблюдать за тем, как «бренды» «Дома-2» становятся родителями.

На данный момент Дмитрий вместе с близкими активно готовится к выписке. По словам молодого человека, его возлюбленная заказала ему большой розовый торт, бесчисленное количество воздушных шаров, а также присутствие на такой праздники аниматоров в больших куклах. Известно, что на выписке будет одна большая белая кошечка и два ангела.

На выписку Ольги Рапунцель не позвали Владимира Путина, сетуют хейтеры

«А Владимира Путина не позвали!?», «Писец. Вообще такие вещи сюрпризом делают. «Бренд» в своем репертуаре», «Оркестр ей закажите!!! Все на показуху! Такие вещи нельзя так демонстрировать!», «Все под Бородину косит!», «А президента или Папу Римского святая Рапа не заказала?..», - пишут недоброжелатели в Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:30
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