АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Никита Турчин, чтобы приворожить Каролину Бабенко, отрезал ей волосы

Новенький участник скандально-известной телестройки «Дом-2» Никита Турчин рассказал поклонникам, что провел ночью над Каролиной Бабенко ритуал.

Не так давно в стенах реалити-шоу появился 17-летний маг, который сразу же заявил, что пришел покорять сердце белокурой красавицы. Так как девушка не обратила внимания на молодого человека, Никита решил, что нужно не тратить свое время и силы на ухаживание, а просто приворожить Каролину.

Никита Турчин, чтобы приворожить Каролину Бабенко, отрезал ей волосы

Оказывается, что Турчин ночью, прокравшись в женскую спальню, отрезал локон волос у спящей Бабенко. Наутро девушке сообщили ее коллеги по проекту, что экстрасенс, пока она спала, проводил над ней какие-то ритуалы. В итоге блондинка настолько сильно разнервничалась, что побежала к Никите разбираться. Как выяснилось, своими действиями Каролина только обострила сложившуюся ситуацию.

«Я понял, что наши отношения вроде бы стали налаживаться, но ждать долго я не собирался. А зачем мне ждать, когда мы друг другу будем нужны? Мне необходимо, чтобы девушка зависела от меня, чтобы она проводила больше времени со мной», - рассказал Никита поклонникам «Дома-2».


Никита Турчин, чтобы приворожить Каролину Бабенко, отрезал ей волосы

Когда Каролина утром начала ругаться на Никиту, молодой человек неожиданно заявил девушке, что своим поведением и словами она может навлечь на себя серьезные последствия. По словам Турчина, он еще не проводил ритуал приворота над Бабенко, однако все-таки планирует в скором времени использовать отрезанные волосы девушки.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова сменила мини-бикини на
Ольга Серябкина выбирает имя своему будущему
Лена Миро жестко раскритиковала внешность Ольги
Уфологи обнаружили семь НЛО во время прямой
В Японии утекли в сеть данные чиновников
Зрители считают, что за славой Ольги Бузовой
Поклонники сравнили Викторию Лопыреву с известной
Сами Насери пригласили стать почетным гостем
Зрители считают Марину Африкантову не такой
Илья Резник в день своего 80-летия раскрыл правду
Финалистка «Битвы экстрасенсов» утверждает, что
Шпионские фото внедорожника Rolls-Royce Cullinan
Учёные: Мужчины с бородой склонны к воровству и
Дочь Ксении Бородиной общается с котом через окно
Екатерина Варнава полностью оголилась на новом
Дочь Галкина и Пугачёвой покорила Instagram своим
Роспотребнадзор предупредил о вспышке
Российский космонавт показал, как проходят
Анна Семенович приступает к написанию
Светлана Лобода показала округлившийся живот в
KIA Quoris нового поколения встанет на конвейер в
Учёные: Гравитационные волны образуют чёрные дыры
Диана Шурыгина решила заняться изучением кулинарии
Алексей Чадов показал в Instagram редкое
На Конюшенной площади во время ЧМ запретят
Владимир Фриске считает, что Дмитрий Шепелев не
Астрономы исследуют древний «холодный фронт» в
Поклонники пришли в восторг от преображений Алёны
Уфологи: Луноход Chang'e 3 обнаружил инопланетную
Уфологи ждут контакта с инопланетянами в 2033 году
Просмотреть все новости