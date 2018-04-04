Никита Турчин, чтобы приворожить Каролину Бабенко, отрезал ей волосы

«Я понял, что наши отношения вроде бы стали налаживаться, но ждать долго я не собирался. А зачем мне ждать, когда мы друг другу будем нужны? Мне необходимо, чтобы девушка зависела от меня, чтобы она проводила больше времени со мной», - рассказал Никита поклонникам «Дома-2».

Не так давно в стенах реалити-шоу появился 17-летний маг, который сразу же заявил, что пришел покорять сердце белокурой красавицы. Так как девушка не обратила внимания на молодого человека, Никита решил, что нужно не тратить свое время и силы на ухаживание, а просто приворожить Каролину.Оказывается, что Турчин ночью, прокравшись в женскую спальню, отрезал локон волос у спящей Бабенко. Наутро девушке сообщили ее коллеги по проекту, что экстрасенс, пока она спала, проводил над ней какие-то ритуалы. В итоге блондинка настолько сильно разнервничалась, что побежала к Никите разбираться. Как выяснилось, своими действиями Каролина только обострила сложившуюся ситуацию.Когда Каролина утром начала ругаться на Никиту, молодой человек неожиданно заявил девушке, что своим поведением и словами она может навлечь на себя серьезные последствия. По словам Турчина, он еще не проводил ритуал приворота над Бабенко, однако все-таки планирует в скором времени использовать отрезанные волосы девушки.