Лев Лещенко и Гарик Мартиросян хорошенечко разыграли Ольгу Бузову

«Ну обмануть добродушного человека каждый может! Олечка супер», «Блин сколько я смеялась», «Как только не смеются над бедной Олечкой!», - комментируют розыгрыш в Интернете.

Дело в том, что Гарик и его коллеги по «Comedy Club», пригласив к себе в гости прославленного музыканта, решили сделать телемост с не менее известной артисткой.Во время общения с Бузовой, Лещенко рассуждая о гонорарах, неожиданно задал Ольге провокационный вопрос: «Вы же с футболом были как-то связаны?». Конечно же, что этот вопрос очень рассмешил зрителей, которые присутствовали в зале, ведь все хорошо понимают на кого именно намекнул исполнитель. Напомним, что бывший супруг Бузовой является известным футболистом команды «Локомотив».В ответ, мило улыбаясь, телеведущая заявила, что люди, которые попадают в футбол, из него не могут уйти.Тогда Лев Лещенко предложил Ольге пойти на риск и исполнить новую музыкальную композицию под названием «Товарищ мяч!». Нужно подчеркнуть, что Бузова поддержала идею музыканта и сообщила, что сделает все, чтобы песня стала хитом, которую будет петь вся Россия.Тут-то весь зал уже и не смог держаться и начал громко хохотать, а Гарик Мартиросян громко поздравил Ольгу с 1 апреля.