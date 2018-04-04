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Лев Лещенко и Гарик Мартиросян хорошенечко разыграли Ольгу Бузову

У поклонников и злопыхателей Ольги Бузовой появилась новая возможность в свое удовольствие посмеяться над телеведущей «Дом-2» и восходящей певицей, которую профессионально разыграли Лев Лещенко и Гарик Мартиросян.

Дело в том, что Гарик и его коллеги по «Comedy Club», пригласив к себе в гости прославленного музыканта, решили сделать телемост с не менее известной артисткой.

Лев Лещенко и Гарик Мартиросян хорошенечко разыграли Ольгу Бузову

Во время общения с Бузовой, Лещенко рассуждая о гонорарах, неожиданно задал Ольге провокационный вопрос: «Вы же с футболом были как-то связаны?». Конечно же, что этот вопрос очень рассмешил зрителей, которые присутствовали в зале, ведь все хорошо понимают на кого именно намекнул исполнитель. Напомним, что бывший супруг Бузовой является известным футболистом команды «Локомотив».

В ответ, мило улыбаясь, телеведущая заявила, что люди, которые попадают в футбол, из него не могут уйти.

Тогда Лев Лещенко предложил Ольге пойти на риск и исполнить новую музыкальную композицию под названием «Товарищ мяч!». Нужно подчеркнуть, что Бузова поддержала идею музыканта и сообщила, что сделает все, чтобы песня стала хитом, которую будет петь вся Россия.

Лев Лещенко и Гарик Мартиросян хорошенечко разыграли Ольгу Бузову

Тут-то весь зал уже и не смог держаться и начал громко хохотать, а Гарик Мартиросян громко поздравил Ольгу с 1 апреля.

«Ну обмануть добродушного человека каждый может! Олечка супер», «Блин сколько я смеялась», «Как только не смеются над бедной Олечкой!», - комментируют розыгрыш в Интернете.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:14
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