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Ольга Бузова объявила о грандиозных планах по захвату мира

Прославленная телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая певица Ольга Бузова официально презентовала амбициозный IT-проект, в пределах которого пользователи Сети будут иметь возможность расплачиваться новой криптовалютой.

Сегодня в Интернете появилось интервью, в котором знаменитая брюнетка рассказала о своей новой IT-платформе под названием BUZAR, а также именной криптовалюте BuzCoin. Вдобавок, Ольга сообщила журналистам о планах на будущее.

«Я создаю империю!», - заявляет Бузова.


Ольга Бузова объявила о грандиозных планах по захвату мира

Во время общения со СМИ звезда не единожды подчеркнула, что разочаровалась в отношениях, однако именно это и толкнуло ее начать активно интересоваться криптовалютой. Официальный запуск BuzCoin назначен на 18 апреля.

«Мы живем в эпоху Бузовой! Эпоху перемен!!», - провозглашает Ольга.

Как заявляет телеведущая, на одной амбициозной IT-платформе она не намерена останавливаться. Бузова планирует совсем скоро открыть несколько других мегапроектов. Также Ольга намеревается сконцентрироваться на рестораном бизнесе и салонах красоты.

Ольга Бузова объявила о грандиозных планах по захвату мира

Стоит отметить, что знаменитость настроена довольно серьезно, так как планирует покорять не только города России, но и зарубежные страны.

«Не верьте слухам и сплетням! Больше года я нахожусь одна. Я забыла, что такое секс, поэтому всю нереализованную энергию направляю в другое русло. И сегодня это работа, это желание всю себя отдать людям», - подчеркивает певица и телеведущая.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:18
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