Ольга Бузова объявила о грандиозных планах по захвату мира

«Я создаю империю!», - заявляет Бузова.

«Мы живем в эпоху Бузовой! Эпоху перемен!!», - провозглашает Ольга.

«Не верьте слухам и сплетням! Больше года я нахожусь одна. Я забыла, что такое секс, поэтому всю нереализованную энергию направляю в другое русло. И сегодня это работа, это желание всю себя отдать людям», - подчеркивает певица и телеведущая.

Сегодня в Интернете появилось интервью, в котором знаменитая брюнетка рассказала о своей новой IT-платформе под названием BUZAR, а также именной криптовалюте BuzCoin. Вдобавок, Ольга сообщила журналистам о планах на будущее.Во время общения со СМИ звезда не единожды подчеркнула, что разочаровалась в отношениях, однако именно это и толкнуло ее начать активно интересоваться криптовалютой. Официальный запуск BuzCoin назначен на 18 апреля.Как заявляет телеведущая, на одной амбициозной IT-платформе она не намерена останавливаться. Бузова планирует совсем скоро открыть несколько других мегапроектов. Также Ольга намеревается сконцентрироваться на рестораном бизнесе и салонах красоты.Стоит отметить, что знаменитость настроена довольно серьезно, так как планирует покорять не только города России, но и зарубежные страны.