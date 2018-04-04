На «Доме-2» появилась новая идея зрительского голосования

Не так давно администрация прославленной телестройки назвали провальной идею голосовать за выгон участников в бесплатном приложении «ТНТ-клаб». Многочисленные зрители уверены, что совсем скоро начальство «Дома-2» признает неудачной и затею возвращать на проект участников, которые когда-то входили в состав «самых рейтинговых домовцев» реалити. И вот на днях у руководства появился новый замысел, который они прозвали – «Участник месяца».Так как почти на всех участников телешоу каждый день в Сети обрушивается вагон критики и негатива, администрация решила как-то начать бороться с этим. Конечно же, что из кучки ребят, которые собрались на проекте, очень сложно выбрать кого-то достойного, однако начальство решило доказать обратное.На «ТНТ-клаб» официально запустили голосование, итоги которого будут подводиться один раз в месяц. Именно от телезрителей зависит, кто станет тем достойным участником, которому вручат не только гордое звание «Участник месяца», но и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.Нужно сказать, что некоторые поклонники «Дома-2» заявили, что верят в то, что нововведение руководства как не крути, но все-таки заставит большинство участников реалити-шоу вести себя куда адекватней и пристойней. Вполне вероятно, что таким способом администрация проекта хочет уменьшить количество драк и скандалов.