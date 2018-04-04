Давид Анташвили позвал Оксану Ряску на проект

«Я была на съёмке старичков проекта и выделила Давида из всех ребят. Это было интуитивно. Он назвал меня на «Вы» и позвал на проект. Парень симпатичный, почему бы и нет? У меня были отношения со взрослыми мужчинами, как правило, ничем серьезным они не заканчиваются. Молодого парня можно перестроить. Давид - единственный кандидат, но, кажется, он побаивается меня», - рассказала поклонникам Ряска.

Многими любимая экс-звезда телестройки принялась активно подыскивать себе молодого человека, с которым она сможет построить крепкие отношения. По словам Оксаны, не так давно она осталась одна, так как ее с возлюбленным разлучила известная российская актриса Елена Корикова, с которой у мужчины якобы были когда-то отношения.Тем не менее, Ряска не стала долго тосковать, так как решила обзавестись новым молодым человеком. Как оказалось, рыжеволосой красавице приглянулся Давид Анташвили, ради которого она может и хочет снова появиться на реалити. Более того сам участник, кажется, тоже не остался безразличным к обворожительной Оксане и даже позвал ее на телестройку.Стоит отметить, что многочисленные зрители уже начали активно говорить о том, что у Оксаны и Давида на самом деле тайный роман, в котором они не готовы пока признаться. Тем более что Анташвили не единожды заявлял, что на проекте пока нет той девушки, с которой бы он хотел построить отношения.