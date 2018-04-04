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Давид Анташвили позвал Оксану Ряску на проект

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска готова ответить на предложение Давида Анташвили и вернуться на проект.

Многими любимая экс-звезда телестройки принялась активно подыскивать себе молодого человека, с которым она сможет построить крепкие отношения. По словам Оксаны, не так давно она осталась одна, так как ее с возлюбленным разлучила известная российская актриса Елена Корикова, с которой у мужчины якобы были когда-то отношения.

Давид Анташвили позвал Оксану Ряску на проект

Тем не менее, Ряска не стала долго тосковать, так как решила обзавестись новым молодым человеком. Как оказалось, рыжеволосой красавице приглянулся Давид Анташвили, ради которого она может и хочет снова появиться на реалити. Более того сам участник, кажется, тоже не остался безразличным к обворожительной Оксане и даже позвал ее на телестройку.

«Я была на съёмке старичков проекта и выделила Давида из всех ребят. Это было интуитивно. Он назвал меня на «Вы» и позвал на проект. Парень симпатичный, почему бы и нет? У меня были отношения со взрослыми мужчинами, как правило, ничем серьезным они не заканчиваются. Молодого парня можно перестроить. Давид - единственный кандидат, но, кажется, он побаивается меня», - рассказала поклонникам Ряска.


Давид Анташвили позвал Оксану Ряску на проект

Стоит отметить, что многочисленные зрители уже начали активно говорить о том, что у Оксаны и Давида на самом деле тайный роман, в котором они не готовы пока признаться. Тем более что Анташвили не единожды заявлял, что на проекте пока нет той девушки, с которой бы он хотел построить отношения.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:48
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