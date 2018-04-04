Во время съёмок ток-шоу Лена Хромина накинулась на одного из специалистов

«Просто когда человек переходит на личности и говорит мне: «Лена, ты должна знать, сколько тебе пить. Не умеешь пить - не пей!» И только после этого я ей сказала: «Черно, не умеешь жрать - не жри!», - заявила Лена.

Снова обворожительная блондинка находится в центре скандала. В Сети появилась информация, что Елена набросилась на одного из специалистов, который присутствовал на проекте, и обвинила его в некомпетентности и обычной зависти.Конечно же, что одна из ведущих телестройки поспешила заступиться за многоуважаемого психолога Наталью Толстую, а вместе с тем и пристыдить Хромину. Однако оказалось, что критика Бородиной никак не повлияла на Лену, которая тут же решила пройтись буквально по всем гостям реалити.Стоит заметить, что эпатажная блондинка активно способствовала тому, чтобы Саймона Марданшина отправили за ворота. Как бы то ни было, но предполагаемого счастья Елене это не доставило. Почти каждый день девушка плачет и скандалит с другими участниками «Дома-2».К примеру, на днях Хромина устроила скандал Александре Черно и Давиду Анташвили только за то, что они высказали в адрес девушки свое мнение, которое Елене не понравилось.Отметим, что блондинка зачастую перестает контролировать свои эмоции после того, как ее действия или поступки начинают критиковать. Именно это и стало причиной того, что Хромина буквально накинулась на психолога, присутствующего на ток-шоу.