АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Во время съёмок ток-шоу Лена Хромина накинулась на одного из специалистов

Скандальная участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Лена Хромина не смогла сдержать эмоции на очередном ток-шоу.

Снова обворожительная блондинка находится в центре скандала. В Сети появилась информация, что Елена набросилась на одного из специалистов, который присутствовал на проекте, и обвинила его в некомпетентности и обычной зависти.

Во время съёмок ток-шоу Лена Хромина накинулась на одного из специалистов

Конечно же, что одна из ведущих телестройки поспешила заступиться за многоуважаемого психолога Наталью Толстую, а вместе с тем и пристыдить Хромину. Однако оказалось, что критика Бородиной никак не повлияла на Лену, которая тут же решила пройтись буквально по всем гостям реалити.

Стоит заметить, что эпатажная блондинка активно способствовала тому, чтобы Саймона Марданшина отправили за ворота. Как бы то ни было, но предполагаемого счастья Елене это не доставило. Почти каждый день девушка плачет и скандалит с другими участниками «Дома-2».

К примеру, на днях Хромина устроила скандал Александре Черно и Давиду Анташвили только за то, что они высказали в адрес девушки свое мнение, которое Елене не понравилось.

Во время съёмок ток-шоу Лена Хромина накинулась на одного из специалистов

«Просто когда человек переходит на личности и говорит мне: «Лена, ты должна знать, сколько тебе пить. Не умеешь пить - не пей!» И только после этого я ей сказала: «Черно, не умеешь жрать - не жри!», - заявила Лена.

Отметим, что блондинка зачастую перестает контролировать свои эмоции после того, как ее действия или поступки начинают критиковать. Именно это и стало причиной того, что Хромина буквально накинулась на психолога, присутствующего на ток-шоу.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Ягудин напугал фанатов фотоснимками
Ведущая Первого канала посетила закулисье шоу
Lifan X70 появится в России уже 17 апреля
Особая форма носа неандертальцев помогала им
Яна Рудковская не считает свои методы воспитания
Новый Toyota RAV4 может получить семиместную
Экс-участники «Дома-2» покидают Россию в надежде
Адель поженила друзей на заднем дворе своего дома
В Сети считают, что Крид неуважительно отнёсся к
В Новосибирске выставили на продажу раритетный
В Сети обсуждают новенькую участницу группы «ВИА
Поклонники Ханны заподозрили ее в беременности
В Сети решили угадать, как будет выглядеть жених
Константин Хабенский назвал социальные сети
Jaguar может выпустить полноразмерный внедорожник
Нумеролог пророчит олимпийской чемпионке Алине
Анастасия Квитко вновь побаловала поклонников
В Сети активно обсуждают внешность помолодевшего
Катя Жужа рассказала, что главная ведущая на
Самый маленький хэтчбек Citroen С1 обновили и
Наталья Подольская старается не покупать сыну
BMW вывела на финальные тесты кроссовер BMW X5
Наталья Подольская остерегается проблем с лишним
Флагманский смартфон LG G7 ThinQ дебютирует в
Роза Сябитова предпочитает молчать о своих планах
IFixit разобрали новый iPad и оценили планшет на
Юлия Самойлова считает, что число 13 приносит ей
Cougar представила обновленную игровую клавиатуру
Некоторые виды пауков научились определять погоду
Ученые определили оптимальную геометрию ветки для
Просмотреть все новости