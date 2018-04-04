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Сексуальная Катя Жужа в купальнике пожелала фанатам доброго утра

Бывшая телеведущая эпатажного реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа порадовала подписчиков яркой и сексуальной фотографией в купальнике.

Несмотря на то, что Екатерина отказалась продолжать занимать должность ведущей скандальной телестройки, за ее личной жизнью по-прежнему активно наблюдают многочисленные зрители. Ежедневно ослепительная брюнетка публикует в личном микроблоге новые яркие и эффектные фотографии, некоторые из которых прямо-таки взрывают социальные сети своей соблазнительностью.

Сексуальная Катя Жужа в купальнике пожелала фанатам доброго утра

Буквально час назад Жужа обнародовала у себя на страничке новый сексуальный снимок, под которым пожелала своим поклонникам доброго утра. Большое количество фанатов Екатерины тут же принялись отвечать на приветствие телеведущей.

«Доброе утро, Катя! Отличного отдыха и настроения!», «Доброе красавицы! Отличного тебе отдыха Катенька!», «Невозможно клеевая!!!!!», «Доброе утро! Красотка!», «Катя ты красотка», - пишут комментаторы.

Нужно сказать, что Екатерина на данный момент улетела на отдых в теплые края, только вот куда, брюнетка до сих пор так и не призналась своих подписчикам. Из последних публикаций Жужи становится понятно, что провести свой отпуск знаменитость решила в компании своей дочери Николь и молодого человека, которого ведущая по-прежнему не показывает.

Сексуальная Катя Жужа в купальнике пожелала фанатам доброго утра

Стоит отметить, что всего за несколько минут последняя фотография Кати набрала 10 тысяч лайков.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:59
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