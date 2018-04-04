Сексуальная Катя Жужа в купальнике пожелала фанатам доброго утра

«Доброе утро, Катя! Отличного отдыха и настроения!», «Доброе красавицы! Отличного тебе отдыха Катенька!», «Невозможно клеевая!!!!!», «Доброе утро! Красотка!», «Катя ты красотка», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Екатерина отказалась продолжать занимать должность ведущей скандальной телестройки, за ее личной жизнью по-прежнему активно наблюдают многочисленные зрители. Ежедневно ослепительная брюнетка публикует в личном микроблоге новые яркие и эффектные фотографии, некоторые из которых прямо-таки взрывают социальные сети своей соблазнительностью.Буквально час назад Жужа обнародовала у себя на страничке новый сексуальный снимок, под которым пожелала своим поклонникам доброго утра. Большое количество фанатов Екатерины тут же принялись отвечать на приветствие телеведущей.Нужно сказать, что Екатерина на данный момент улетела на отдых в теплые края, только вот куда, брюнетка до сих пор так и не призналась своих подписчикам. Из последних публикаций Жужи становится понятно, что провести свой отпуск знаменитость решила в компании своей дочери Николь и молодого человека, которого ведущая по-прежнему не показывает.Стоит отметить, что всего за несколько минут последняя фотография Кати набрала 10 тысяч лайков.