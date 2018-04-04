Дарья Пынзарь в цветах и розовом платье очаровала фанатов

«Я наверное дура, но я хочу всегда быть в гармонии со своей душой , поэтому я только там где я хочу быть и даже сама удивляюсь себе ... сколько лет мне будет когда я изменюсь? ... надеюсь 150 и надеюсь все равно не изменюсь», - с улыбкой подписала ослепительное фото Дарья.

«Умничка! Верное суждение!!», «Дарья, ты в Турции преобразилась! Наверное это правда все тебе по душе!!», «Умничка Дашуль, так и надо! Отличный выбор жизненной позиции! И будет Вам счастье и гармония!», «Какая же вы классная! И сарафан очень классный!», «Нет, Дашенька, ты не «дура»! Ты большая умничка и молодец!!», - пишут фанаты Дарьи Пынзарь.

Несмотря на то, что блондинка ушла за ворота довольно давно, она по-прежнему входит в тот самый состав участников, которых до сих пор называют «самыми рейтинговыми домовцами». За личной жизнью Дарьи продолжает следить большое количество зрителей, которых девушка каждый день радует эффектными, лучистыми и красивыми фотографиями и видеороликами.Несколько часов назад Пынзарь обнародовала в личном микроблоге новый сверхъяркий снимок, которым в очередной раз вызвала восторг у своих поклонников.Нужно сказать, что многочисленные фолловеры Сети тут же бросились один за другим прямо-таки закидывать блондинку приятными словами.