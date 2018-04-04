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Дарья Пынзарь в цветах и розовом платье очаровала фанатов

Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь порадовала подписчиков новой яркой фотографией.

Несмотря на то, что блондинка ушла за ворота довольно давно, она по-прежнему входит в тот самый состав участников, которых до сих пор называют «самыми рейтинговыми домовцами». За личной жизнью Дарьи продолжает следить большое количество зрителей, которых девушка каждый день радует эффектными, лучистыми и красивыми фотографиями и видеороликами.

Дарья Пынзарь в цветах и розовом платье очаровала фанатов

Несколько часов назад Пынзарь обнародовала в личном микроблоге новый сверхъяркий снимок, которым в очередной раз вызвала восторг у своих поклонников.

«Я наверное дура, но я хочу всегда быть в гармонии со своей душой , поэтому я только там где я хочу быть и даже сама удивляюсь себе ... сколько лет мне будет когда я изменюсь? ... надеюсь 150 и надеюсь все равно не изменюсь», - с улыбкой подписала ослепительное фото Дарья.

Нужно сказать, что многочисленные фолловеры Сети тут же бросились один за другим прямо-таки закидывать блондинку приятными словами.

Дарья Пынзарь в цветах и розовом платье очаровала фанатов

«Умничка! Верное суждение!!», «Дарья, ты в Турции преобразилась! Наверное это правда все тебе по душе!!», «Умничка Дашуль, так и надо! Отличный выбор жизненной позиции! И будет Вам счастье и гармония!», «Какая же вы классная! И сарафан очень классный!», «Нет, Дашенька, ты не «дура»! Ты большая умничка и молодец!!», - пишут фанаты Дарьи Пынзарь.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:33
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